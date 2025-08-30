Çanakkaleliler 30 Ağustos Zafer Bayramı için yürüdü

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıldönümü nedeniyle kentte çeşitli etkinlikler düzenlendi. Akşam saat 19.15'te ise kortej yürüyüşü düzenlendi. Binlerce kişi, Çanakkale sokaklarında ellerinde bayraklar ve Atatürk posterleriyle Zafer Bayramı'nın 103'üncü yılı için yürüdü.

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

Yürüyüşe Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Kortej yürüyüşü, Atatürk Caddesi'nden başlayarak Anadolu Hamidiye Tabyası'nda son buldu.

