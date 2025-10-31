"Canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme" davasında görgü tanıkları kanlı görüntü arama anlarını anlattı

Antalya’da iki aylık evli eşi Sevcan Demir Sakman’ı satırla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Halit Can Sakman’ın, "canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada olay günü sanıkla telefonla görüşen tanıklar dinlendi. Mahkeme, sanığın akıl sağlığına ilişkin raporun beklenmesine karar verdi.

"Boynundan aşağısı kan içindeydi, Sevcan yerde yatıyordu"

Duruşmaya maktulün annesi Havva Ünay, babası Güney Demir, sanık Halit Can Sakman ve taraf avukatları katıldı.

Tanık olarak dinlenen sanığın çocukluk arkadaşı Hidayet Esen, olay gününe ilişkin şu ifadeleri verdi: "İş yerindeydim, Halit Can görüntülü aradı. Boynundan aşağısı tshortü kan içindeydi. Sonra Sevcan’ı gösterdi, kanlar içinde yerde yatıyordu. ‘Sen ne yaptın?’ dedim, 112 ekiplerini arayıp haber verdim. Üzerindeki kanın kendi kanı mı maktulün kanı mıydı bilmiyorum. Görüntü net değildi. Yaklaşık 15 dakika sonra sesli arayıp ‘Sevcan uyanmıyor’ dedi. , kapıyı aç ambulans geliyor, Sevcan’ı uyandıracaklar dedim. Olayın detayını daha sonra haberlerde öğrendim. İkisi de birbirini çok seven bir çiftti. Bir sorunlarını duymadım. Olaydan önce son bir ay yoğunluk nedeniyle görüşemedik."

HTS kayıtlarındaki kişiler mahkemeye konuştu

HTS kayıtlarında adı geçen Bülent B., "Telefonda görüşen eşim. Hat benim üzerime, hattı eşim kullanıyor. Sanık eşimin yeğeni" dedi.

Bir diğer tanık, sanığın teyzesi Sevgi B. ise olay günü yaşananları şöyle anlattı: "Halit Can’ın annesi beni ağlayarak aradı. ‘Hemen yanına git’ dedi. Yanımda arkadaşım Merve B. vardı. Halit Can’ı birkaç kez aradım açmadı, sonra geri dönüp ‘Teyze hemen ambulans gönder’ dedi. Biz Alanya’da yaşıyoruz, eşimi aradım birlikte Antalya’ya doğru yola çıktık. Manavgat’a yaklaşırken telefonu bir polis memuru açtı, buraya gelseniz iyi olur dedi, üç kişi Hidayet’in attığı konuma gittik. Eve geldiğimizde polislere ne olduğunu sorduk, olayı anlattılar. Ambulansı ben aramadım, Halit Can’ı ciddiye almadım. 112’yi gereksiz yere meşgul etmemek için önce olayı öğrenmek istedim."

Aile avukatlarından "tasarlayarak öldürme" vurgusu

Maktulün ailesinin avukatları, geline hediye edilen bıçak takımında satır bulunmadığını, sanığın satırı olaydan önce temin ettiğini belirterek suç vasfının tasarlayarak kasten öldürme olarak değiştirilmesini istedi. Ayrıca bilirkişi raporunun beklenmesini talep etti.

"Neyi savunacağım anlamıyorum"

Maktulün babası Güney Demir ise, "Niçin ben buradayım anlamıyorum, kızım çok kötü bir şekilde öldürülmüş, neyi savunacağım anlamıyorum. Sanığın en üst sınırdan cezalanmasını istiyorum" dedi.

Sanık Halit Can Sakman ise savunmasında şunları söyledi: "Bıçak setini hediye gönderen kişinin dinlenmesini talep ediyorum, hediye bıçak ve satırla geldi. Tahliyemi istiyorum, olay nedeniyle pişmanım."

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığına ilişkin raporun beklenmesine, sanıkla telefonda görüşen teyzesinin yanında bulunan tanığın SEGBİS üzerinden dinlenmesine karar verdi

Olayın geçmişi

Olay, 9 Mart 2025’te Kepez ilçesi Gazi Mahallesi’nde bulunan bir sitenin giriş katında meydana geldi. Özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Sevcan Demir Sakman (26) ile Acil Tıp Teknisyeni eşi Halit Can Sakman (26) arasında akşam saatlerinde tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüştüğü belirtilen olay sonrası Sevcan Demir Sakman, sırtında, karnında ve vücudunun birçok yerinde satır yaraları ile kanlar içinde bulundu. Sağlık ekipleri genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olduğunu söyleyen Halit Can Sakman ise polis ekiplerine teslim olarak tedavi için hastaneye sevk edildi.

Görüntülerde kaçmaya çalıştığı görüldü

Cinayet öncesi ve sonrası apartmandaki güvenlik kamerası görüntülerinde, Sevcan Demir Sakman’ın gördüğü şiddetten kaçmak için defalarca evden çıkmaya çalıştığı, sanık tarafından engellendiği, olayın ardından ise Halit Can Sakman’ın üzeri kanlı şekilde tek başına dışarı çıktığı anlar yer aldı.

