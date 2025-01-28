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  4. Canını kurtaran sağlık ekiplerine sitem etti: "Sen de her şeye karışıyorsun"

Canını kurtaran sağlık ekiplerine sitem etti: "Sen de her şeye karışıyorsun"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
28.01.2025 13:45
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Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde Yavuz Özcan Parkı’nda bir kişi kayalıklardan yuvarlanarak mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, vatandaşların yardımıyla yaşlı adamı bulunduğu yerden çıkardı. Alkollü olduğu belirtilen 67 yaşındaki Muharrem E., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, sağlık görevlilerine verdiği ilginç cevaplarla dikkat çekti.

Canını kurtaran sağlık ekiplerine sitem etti: "Sen de her şeye karışıyorsun"

Olay, saat 12.00 sıralarında Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Yavuz Özcan Parkı’nda meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bir kişinin kayalıklardan düştüğü ve mahsur kaldığı ihbarı üzerine verilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri parkın girişe yasak olan kayalık bölümünde bir kişinin yattığını gördü. Yaklaşık 3 metrelik patika alandan yuvarlandığı anlaşılan ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılıp, isminin Muharrem E. (67) olduğu öğrenilen yaşlı adama ilk müdahale, motorize 112 ekibi tarafından yapıldı.

ALKOLLÜ

"SEN DE HER ŞEYE KARIŞIYORSUN"

Sağlık görevlisinin kendisine sorduğu sorulara tepki gösteren yaşlı adam “Sen de her şeye karışıyorsun” dedi. Şahsın kaçak alkol kullanmış olabileceği ihtimali üzerine nereden aldığının sorulması üzerine Muharrem E. görevlilere, “Benim kaçakla işim olmaz” cevabını verdi. Alkollü olduğu görülen Muharrem E. ilk müdahalesinin ardından ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

"ATACAKTI KENDİSİNİ"

Yaşlı adamı bulunduğu yerden çıkartan vatandaşlardan Samet Tapucu, “Deniz polisi aşağıdan bağırıyordu ‘atlama’ diye. Ben de aşağıya sessizce indim, tuttum. Kolluk kuvvetleri geldi. Düşmüş ama atacaktı kendisini” dedi.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
alkol antalya
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