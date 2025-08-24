Çankırı’da 3 ayda 93 bina, 601 daireye yapı ruhsatı verildi

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından 2025 yılı Ocak-Mart dönemi Yapı İzin İstatistikleri açıklandı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı’da yapı belgesi düzenlemeye yetkili olan idareler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2025 yılının Nisan - Haziran aylarında, bina sayısı 93, daire sayısı 601, toplam yüzölçümü ise 192 025 metrekare oldu.

ÇANKIRI’DA YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLEN BİNA SAYISI

Çankırı’da yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı 52 olurken, daire sayısı 407 oldu. Çankırı’da yapı belgesi düzenlemeye yetkili olan idareler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2025 yılının Nisan - Haziran aylarında; bina sayısı 52, daire sayısı 407, toplam yüzölçümü ise 60 763 metrekare oldu. Çankırı’da yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 192 025 metrekare iken bunun 59 193 metrekaresi konut alanı, 111 888 metrekaresi diğer alan ve 20 945 metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

(İHA)

