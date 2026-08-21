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Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hisseden bazı vatandaşlar sarsıntı nedeniyle uykudan uyandıklarını belirtirken, bazıları da çok korktuklarını ifade etti.

Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Çankırı'dan son dakika deprem haberi geldi .Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 05.06'da Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 12 kilometre derinliğinde oluşan deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Depremin ardından şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.

Çankırı da 4,2 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu 1

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise merkez üssü Ilgaz olan depremin büyüklüğünü 4,4 olarak açıkladı. Kandilli'ye göre sarsıntı yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Çankırı da 4,2 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu 2

'UYKUMDAN UYANDIRDI'

Depremi hisseden birçok vatandaş da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bazı vatandaşlar sarsıntı nedeniyle uykudan uyandıklarını belirtirken, bazıları da çok korktuklarını ifade etti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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deprem AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Çankırı kandilli rasathane
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