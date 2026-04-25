Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından 14 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklanırken, uyuşturucu kullanan 33 şahsa adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkeş ve Kurşunlu ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

14 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, çeşitli miktarda sentetik kannabinoid, esrar ve metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 20 adet çeşitli ebatlarda fişek, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak ve 1 adet kılıç ele geçirildi.

Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheli tutuklandı. Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 33 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sosyal medya fenomeni 'Cin Ali'yi öldüren kızı tutuklandıSosyal medya fenomeni 'Cin Ali'yi öldüren kızı tutuklandı
Nevşehir’de araç yangını: 3 araç hasar gördüNevşehir’de araç yangını: 3 araç hasar gördü

Anahtar Kelimeler:
Çankırı uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomeni "Cin Ali" kızı tarafından öldürüldü

Sosyal medya fenomeni "Cin Ali" kızı tarafından öldürüldü

İstanbul’da toprağın altından cephanelik çıktı

İstanbul’da toprağın altından cephanelik çıktı

Türkiye topraklarında daha önce görülmemiş kaleci hatası!

Türkiye topraklarında daha önce görülmemiş kaleci hatası!

Tahliye edildi! Video çekip yayınladı

Tahliye edildi! Video çekip yayınladı

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

BİM'e Philips LatteGo kahve makinesi geliyor!

BİM'e Philips LatteGo kahve makinesi geliyor!

