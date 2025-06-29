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Çankırı’da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Çankırı’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çankırı’da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda Sülüklü Kavşağı’nda operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda M.G. ve G.Ç. adlı şüphelilerin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 2 bin 872 adet sentetik ecza hapı, 250 gram metamfetamin, 13,47 gram sentetik kannabinoid ve 1.86 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.G. ve G.Ç., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çankırı uyuşturucu
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