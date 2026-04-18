HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çankırı’da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Çankırı’da polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 754 adet sentetik ecza hapı, 85,11 gram sentetik kannabinoid, 13,5 gram A/M ham maddesi, 80 gram esrar, 5,1 gram kokain, 5 şişe aseton, 400 gram tütün, 5 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 100 adet fişek, esrar öğütücü aparat ve uyuşturucu madde kullanım aparatları ele geçirildi.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, 1 yabancı uyruklu şahsın sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Çankırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.