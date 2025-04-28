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Canlı yayında eliyle un ufak etti, kendi de inanamadı! İstanbul'da 6,2'lik deprem sonrası akılalmaz görüntü: "Hiç böyle beton görmedim"

İstanbul'u sarsan 6,2'lik deprem sonrası 7 katlı bir binanın bodrum katında ortaya akıllara zarar bir manzara çıktı. Kolonların patlamasıyla paslanan demirlerin ve betonun elle un ufak edildiği anlar ağızları açık bıraktı. Görüntüler mega kentteki binaların güvenliğini bir kez daha sorgulattı.

Canlı yayında eliyle un ufak etti, kendi de inanamadı! İstanbul'da 6,2'lik deprem sonrası akılalmaz görüntü: "Hiç böyle beton görmedim"
Hazar Gönüllü

Tabuttan hallice binalarla dolu, 16 milyon nüfuslu İstanbul uzun süredir endişe edilen deprem gerçeğiyle 23 Nisan'da yeniden yüzleşti. 6,2'lik sarsıntı bazı binalardaki akılalmaz güvensizliği gözler önüne serdi.

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TEHLİKE BÜYÜK!

Küçükçekmece'deki İnönü Mahallesi’nde bulunan 7 katlı bir binanın bodrum katında kolonlar patladı, paslanan demirlerle birlikte tehlikenin boyutu da ortaya çıktı.

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KOLON DEMEYE BİN ŞAHİT İSTİYOR

Derneğe ait bodrum katta 6,2'lik depremde kolonların patlamasıyla paslanmış demirler ve deniz kumlu beton meydana çıktı.

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"İNANILMAZ ŞEKİLDE KUM OLMUŞ"

Arama kurtarma uzmanı ve mimar Murat Uzan, Ekol TV'de kolonları incelerken "Demirlerin haline bakın, inanılmaz şekilde kum olmuş" dedi.

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"HİÇ BÖYLE BETON GÖRMEDİM"

Betonu eliyle un ufak eden Uzan "Siz buna inanabiliyor musunuz? Ben böyle beton hiç görmedim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem bina kolon
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