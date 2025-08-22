HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Çark tersine döndü! Bu defa bir kadın evlilik vaadiyle dolandırıldı

Ülke genelinde sık sık karşılaşılan erkeklerin evlilik vaadiyle dolandırılması olayının farklı versiyonu Muğla'da yaşandı. Muğla Menteşe'de yaşayan bir kadın kendisine evlilik sözü veren bir erkeğe değişik zamanlarda toplam 2.5 milyon TL parasını kaptırdı. Kadındaki para bitince ortadan kaybolan O.A. adlı erkek şahıs, kadının şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen 32 yaşındaki O.A. evlilik vaadiyle bir kadını dolandırmaktan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çark tersine döndü! Bu defa bir kadın evlilik vaadiyle dolandırıldı

Dolandırıcılık yöntemleri bitmiyor. Bir haber de Muğla'dan geldi. Muğla Merkez Menteşe ilçe merkezinde yaşayan D.C. isimli kadın sosyal medyadan tanıştığı 32 yaşındaki O.A. isimli erkekle görüşmeye başladı.

O.A. isimli erkek şahıs, D.C.'yi sevdiğini ve kendisi ile evleneceğini belirterek kadından belli aralıklarla sürekli para almaya başladı.

PARA BİTİNCE ORTADAN KAYBOLDU!

O.A.'nın kendisi ile evleneceğine inanan D.C. tüm birikimine gönlünü kaptırdığı adama kaptırdı. Para bitince O.A.'nın ortadan kaybolup telefonlara da cevap vermemesi üzerine dolandırıldığını fark eden D.C. adlı polise giderek evlilik kararı aldıkları adamdan şikayetçi oldu. Kadının teslim ettiği para gönderi dekontlarından yola çıkan polis ekipleri O.Y. yakalayarak gözaltına aldı. Muğla'da mahkemeye sevk edilen O.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çark tersine döndü! Bu defa bir kadın evlilik vaadiyle dolandırıldı 1

Sürekli kadınların erkekleri evlilik vaadiyle dolandırdığı Muğla'da bu defa bir erkeğin aynı yöntemle kadını dolandırması günün konusu oldu.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dikkat: Havuz ve deniz mikrop saçıyor olabilir!Dikkat: Havuz ve deniz mikrop saçıyor olabilir!
Yıldırım çarptı: Kan grubu değişti!Yıldırım çarptı: Kan grubu değişti!

Anahtar Kelimeler:
Muğla Menteşe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Metin Şentürk kardeşi için dua istemişti! Acı haber geldi

Metin Şentürk kardeşi için dua istemişti! Acı haber geldi

Üniversitede çaycı olarak işe başladı! Genel sekreter oldu

Üniversitede çaycı olarak işe başladı! Genel sekreter oldu

Barış Alper krizi büyüdükçe büyüyor! ''Sözünüzü tutun''...

Barış Alper krizi büyüdükçe büyüyor! ''Sözünüzü tutun''...

15 yaşındaki yeğenini bıçakladı, erkek arkadaşını darbetti!

15 yaşındaki yeğenini bıçakladı, erkek arkadaşını darbetti!

Havuzdan çıkan kadın ortalığı birbirine kattı

Havuzdan çıkan kadın ortalığı birbirine kattı

10 ilden sadece birinde birinci parti değişti

10 ilden sadece birinde birinci parti değişti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.