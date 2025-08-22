Çark tersine döndü! Bu defa bir kadın evlilik vaadiyle dolandırıldı

Dolandırıcılık yöntemleri bitmiyor. Bir haber de Muğla'dan geldi. Muğla Merkez Menteşe ilçe merkezinde yaşayan D.C. isimli kadın sosyal medyadan tanıştığı 32 yaşındaki O.A. isimli erkekle görüşmeye başladı.

O.A. isimli erkek şahıs, D.C.'yi sevdiğini ve kendisi ile evleneceğini belirterek kadından belli aralıklarla sürekli para almaya başladı.

PARA BİTİNCE ORTADAN KAYBOLDU!

O.A.'nın kendisi ile evleneceğine inanan D.C. tüm birikimine gönlünü kaptırdığı adama kaptırdı. Para bitince O.A.'nın ortadan kaybolup telefonlara da cevap vermemesi üzerine dolandırıldığını fark eden D.C. adlı polise giderek evlilik kararı aldıkları adamdan şikayetçi oldu. Kadının teslim ettiği para gönderi dekontlarından yola çıkan polis ekipleri O.Y. yakalayarak gözaltına aldı. Muğla'da mahkemeye sevk edilen O.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sürekli kadınların erkekleri evlilik vaadiyle dolandırdığı Muğla'da bu defa bir erkeğin aynı yöntemle kadını dolandırması günün konusu oldu.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır