HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Çarpıntı, nefes darlığı ve yorgunluk varsa dikkat! Kalp deliği artık kapalı yöntemle tedavi edilebiliyor

Çocuklukta fark edilmeyen ‘kalpte delik’ (ASD), erişkinlikte çarpıntı ve nefes darlığı ile kendini gösteriyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, doğuştan gelen bu sorunun modern kapalı yöntemlerle tedavisinin hastalar için büyük bir avantaj olduğunu belirtti.

Çarpıntı, nefes darlığı ve yorgunluk varsa dikkat! Kalp deliği artık kapalı yöntemle tedavi edilebiliyor

Halk arasında “kalpte delik” olarak bilinen Atrial Septal Defekt (ASD), çoğu zaman doğuştan gelen yapısal bir kalp sorunudur. Ancak bu durum erken yaşta saptanmadığında erişkin dönemde çarpıntı, nefes darlığı ve çabuk yorulma gibi şikâyetlere yol açıyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, modern kapalı yöntemlerle tedavi imkânının hastalar için büyük bir avantaj sağladığını dile getirdi.

BU BELİRTİLER HAYATİ ÖNEME SAHİP

Prof. Dr. Okuyan, “ASD, kalbin sağ ve sol kulakçıkları arasında doğuştan oluşan bir deliktir. Bunlar bebeklikte kendiliğinden kapanamazlar ve yaş ilerledikçe çarpıntı, nefes darlığı ve çabuk yorulma şikâyetleriyle ortaya çıkabilir. Delik büyüdükçe kalbin sağ tarafında yüklenme başlar, basınç yükselir ve ciddi olgularda kirli kanın sisteme karışmasına bağlı morarma görülebilir”

Çarpıntı, nefes darlığı ve yorgunluk varsa dikkat! Kalp deliği artık kapalı yöntemle tedavi edilebiliyor 1

AÇIK CERRAHİDEN KAPALI YÖNTEME

Eskiden açık cerrahi ile yama yöntemi uygulanan ASD’lerin, artık modern teknolojiler sayesinde kapalı yöntemle tedavi edilebildiğini belirten Prof. Okuyan, “Kasıktan girilen anjiyografik yöntemle, hastaya uygun ASD kapatma cihazlarıyla işlem yaklaşık 15 dakika sürüyor. İyi bir anatomik değerlendirme, ekokardiyografi ve gerekirse tomografi veya MR ile destekleyici görüntüleme yöntemleri kullanıyoruz. Böylece hastalar daha hızlı ve güvenli bir şekilde sağlığına kavuşuyor” diye konuştu.

Çarpıntı, nefes darlığı ve yorgunluk varsa dikkat! Kalp deliği artık kapalı yöntemle tedavi edilebiliyor 2

BU UYARIYA KULAK VERİN

Prof. Dr. Okuyan sözlerini şöyle tamamladı:

“ASD’ler çoğunlukla erken saptandığı için tedavi şansı yüksek. Ancak ileri olgularda geri dönüşü olmayan kalp hasarına yol açabilir. Bu nedenle düzenli kontroller ve uygun tetkikler hayati önem taşıyor”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da göz gözü görmüyor! Sis etkili oldu trafik kilitİstanbul'da göz gözü görmüyor! Sis etkili oldu trafik kilit
Dikkat! Meteoroloji'den 23 il için sağanak uyarısıDikkat! Meteoroloji'den 23 il için sağanak uyarısı

Anahtar Kelimeler:
kalp çarpıntısı kalp deliği nefes darlığı yorgunluk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.