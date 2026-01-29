HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Casperların iletişim ağı deşifre edildi! Birçok çevrim içi oyundan konuşmuşlar

Casperlar çetesiyle ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler gündeme bomba gibi düştü. Çetenin çok sayıda çocuğu bünyesine kattığı bilinirken, emniyetin takibinden kaçabilmek için çevrim içi oyunlardan mesajlaştığı ve kripto kelimeler kullandığı öğrenildi. Ayrıca örgüte katılan bir çocuğun örgüt lideri Hamuş Atız ile GSM hattı olmayan bir telefondan iletişime geçtiği ve farklı kişilerin internetine bağlanıp mesajlaştığı da iddianameye eklendi.

Casperların iletişim ağı deşifre edildi! Birçok çevrim içi oyundan konuşmuşlar

NTV'den Sinan Kunter'in haberine göre, Casperlar örgütünün sosyal medyanın yanı sıra GTA ve Fortnite gibi çevrimiçi oyunları mesajlaşmak ya da çeteye başka çocukları sokmak için kullanması da polisin sanal devriyesine takıldı. Ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Casperların cezaevine giren üyelerine de kripto kelimelerin kullanıldığı mektuplar gönderildiği de yer aldı.

Casperların iletişim ağı deşifre edildi! Birçok çevrim içi oyundan konuşmuşlar 1

"GSM HATTI TAKILI DEĞİLDİ"

Örgütüne dahil olan çocuk K.D.A., Casperlar isimli örgütün elebaşısı Hamuş Atız ile mesajlaştığını ifade edip "Telefonumda GSM hattı takılı değildi. Etrafta bulunan kişilerden internet bağlantısı yapıyor ve bu şekilde mesajlaşıyordum." ifadeleri iddianamede yer aldı.

Casperların iletişim ağı deşifre edildi! Birçok çevrim içi oyundan konuşmuşlar 2

İNTERNETİNİZİ PAYLAŞIRKEN DİKKAT

Konuya ilişkin Adli Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar, NTV'ye yaptığı açıklamalarda kişinin internetini paylaşması durumunda karşı tarafından eylemlerinden sorumlu olduğunu dile getirdi.

Sansar, "Chat imkanı veren, sesli veya görüntülü iletişim kurma imkanı olan çeşitli platformlarda konuşmaları da şifreleyerek işlemler yapabiliyor." dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MSB kaynaklarından açıklama: "TSK, Barış Pınarı bölgesinden çekilmedi"MSB kaynaklarından açıklama: "TSK, Barış Pınarı bölgesinden çekilmedi"
Kuşadası’nda uyuşturucu satıcılarına operasyonKuşadası’nda uyuşturucu satıcılarına operasyon

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Fortnite gta Casperlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'a yine kar geliyor! Tarih verildi

İstanbul'a yine kar geliyor! Tarih verildi

Tek bir kelime etmeden "975 milyon doları" oldu!

Tek bir kelime etmeden "975 milyon doları" oldu!

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.