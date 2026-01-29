Casperların iletişim ağı deşifre edildi! Birçok çevrim içi oyundan konuşmuşlar

NTV'den Sinan Kunter'in haberine göre, Casperlar örgütünün sosyal medyanın yanı sıra GTA ve Fortnite gibi çevrimiçi oyunları mesajlaşmak ya da çeteye başka çocukları sokmak için kullanması da polisin sanal devriyesine takıldı. Ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Casperların cezaevine giren üyelerine de kripto kelimelerin kullanıldığı mektuplar gönderildiği de yer aldı.

"GSM HATTI TAKILI DEĞİLDİ"

Örgütüne dahil olan çocuk K.D.A., Casperlar isimli örgütün elebaşısı Hamuş Atız ile mesajlaştığını ifade edip "Telefonumda GSM hattı takılı değildi. Etrafta bulunan kişilerden internet bağlantısı yapıyor ve bu şekilde mesajlaşıyordum." ifadeleri iddianamede yer aldı.

İNTERNETİNİZİ PAYLAŞIRKEN DİKKAT

Konuya ilişkin Adli Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar, NTV'ye yaptığı açıklamalarda kişinin internetini paylaşması durumunda karşı tarafından eylemlerinden sorumlu olduğunu dile getirdi.

Sansar, "Chat imkanı veren, sesli veya görüntülü iletişim kurma imkanı olan çeşitli platformlarda konuşmaları da şifreleyerek işlemler yapabiliyor." dedi.