Çatıda yaktığı kablo ekipleri harekete geçirdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kişi evinin çatısında bulunan eski kabloları yakınca oluşan yoğun duman itfaiye ekiplerini harekete geçirirken, bir anda ekipleri karşısında gören vatandaş ise ’kablo yaktığını’ söyleyerek durumu anlatmaya çalıştı.

Olay, Köprülü Veysipaşa Mahallesi Çankaya Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi apartmanın çatı katında bulunan eski kabloları yakarak imha etmek istedi. Çatıdan kara dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bir anda siren seslerini duyan ve karşısında ekipleri gören vatandaş ne olduğunu anlayamazken, yangının olmadığını kendisinin kontrollü bir şekilde kablo yaktığını ifade etmeye çalıştı. Tedbir amaçlı itfaiye ekipleri çatı katında inceleme yapmasının ardından olay yerinden ayrıldı.