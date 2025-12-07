HABER

Çaycuma’da tır, otomobile çarptı; 1 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucunda yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine ekipler sevk edilirken, trafik durma noktasına geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çaycuma-Zonguldak kara yolunun Kayıkçılar mevki üniversite kavşağında meydana geldi. Bakacakkadı yönünden geldiği öğrenilen ve kavşakta dönüş yapan sürücüsü henüz öğrenilemeyen ve dorse takılı tır, dönüşünü yaptığı sırada Çaycuma istikametinden gelen B.K.’nin idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü yaralandı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kazayla birlikte olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile polis ve jandarma sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, trafik araçların kaldırılmasından sonra normal akışına döndü. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

