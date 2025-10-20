HABER

Cebinden yavru piton yılanı çıktı

Konya’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş kontrolü sırasında bir şahsın cebinden yavru piton yılanı çıktı.Konya’da polis ekiplerinin denetimleri sırasında ilginç bir olay yaşandı.

Konya’da polis ekiplerinin denetimleri sırasında ilginç bir olay yaşandı. Asayiş kontrolü sırasında bir şahsın cebinde yavru piton yılanı bulundu. Bunun üzerine ekipler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Olay yerine intikal eden ekipler tarafından piton yılanına el konulurken ilgili şahsa da idari para cezası uygulandı. Ekipler tarafından teslim alınan yavru piton, sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Karatay Hayvanat Bahçesi veteriner hekimlerine teslim edildi. Doğa Koruma ekipleri, yaban hayvanlarını doğadan izinsiz almak, bulundurmak ve satmanın yasak olduğunu ve cezai işlem gerektirdiğini vurguladı.

