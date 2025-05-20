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Çek, senet, araç devri... Antalya'da tefecilik yaparak milyonluk vurgun yapmışlar! 7 kişi tutuklandı

Antalya'da tefecilik yolu ile mağdurları çek, senet, araç devri, fatura karşılığı mal almış gibi göstererek yaklaşık 650 milyon TL borçlandırdıkları tespit edilen ve düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Çek, senet, araç devri... Antalya'da tefecilik yaparak milyonluk vurgun yapmışlar! 7 kişi tutuklandı
Begüm Özkaynak

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, çok sayıda şüpheliden borç alan ve borçlarını ödeyemediği için hayatına son veren İ.T. ile S.T. isimli müştekinin müracaatlarına istinaden yürütülen çalışmalarda 13 şüpheli tespit edildi.

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7 KİŞİ TUTUKLANDI

Tefecilik yolu ile mağdurları çek, senet, araç devri, fatura karşılığı mal almış gibi göstererek 650 milyon TL borçlandırdıkları tespit edilen 13 şüpheli düzenlenen eş zamanlı eş zamanlı operasyonda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Tefeci
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