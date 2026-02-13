HABER

Çekici yanarak kullanılamaz hale geldi

Konya'nın Kulu ilçesinde dorsesinde tuz yüklü olan çekicinin kabini yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Ankara-Konya Kara yolu üzeri Kömüşini Mahallesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 06 DSJ 763 plakalı çekicinin kabininde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Aracı sağ şeride çeken sürücünün ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda tır sürücüsünün yaralanmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tırın kabini tamamen yanarak metal yığınına döndü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

