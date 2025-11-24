HABER

Çekyatın yanına gidince fark etti! Cesedi tuzlanıp halıya sarılmış

İçerik devam ediyor

Mersin'de korkunç bir cinayet vakası yaşandı. İddialara göre molozların döküldüğü bir alanda çekyat fark eden bir kişi almak için yanına gitti. Çekyatın altındaki cesedi gören şahıs neye uğradığını şaşırdı. Yapılan inceleme sonucu cesedin 35 yaşındaki bir erkeğe ait olduğu ve bıçaklandıktan sonra tuzlanıp halıya sarıldığı ve çekyata konduğu ortaya çıktı. İşte korkunç olayın tüm detayları!

Olay, bugün ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi İbni Sina Caddesi'ndeki molozların döküldüğü bir alanda ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, molozların döküldüğü alanda bugün bırakıldığı değerlendirilen çekyatı fark eden bir kişi, almak için kontrol etti.

Çekyatın yanına gidince fark etti! Cesedi tuzlanıp halıya sarılmış 1

TUZLANIP HALIYA SARILMIŞ HALDE BULUNDU

Altındaki halıyı görüp açan şahıs cesetle karşılanınca durumu polise bildirdi.

Çekyatın yanına gidince fark etti! Cesedi tuzlanıp halıya sarılmış 2

Olay yerine gelen polis ekipleri çekyat içindeki şahsın bıçaklanarak öldürüldüğünü daha sonra tuzlanıp halıyla sarılıp iple bağlandığını belirledi.

Çekyatın yanına gidince fark etti! Cesedi tuzlanıp halıya sarılmış 3

Savcı ve polisin yaptığı inceleme sonrasında henüz kimliği belirlenemeyen 35 yaşlarındaki şahsın cesedi otopsi için adli tıp kurumuna sevk edildi.

Çekyatın yanına gidince fark etti! Cesedi tuzlanıp halıya sarılmış 4

SAĞ KOLU BULUNAMADI

Öte yandan cesedi bulunan şahsın engelli olduğu, sağ kolunun geçmişten itibaren dirsekten itibaren olmadığı kimlik tespiti için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

Çekyatın yanına gidince fark etti! Cesedi tuzlanıp halıya sarılmış 5

Çekyatın yanına gidince fark etti! Cesedi tuzlanıp halıya sarılmış 6

Çekyatın yanına gidince fark etti! Cesedi tuzlanıp halıya sarılmış 7Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet Mersin
