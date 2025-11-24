Çekyatın yanına gidince fark etti! Cesedi tuzlanıp halıya sarılmış

Olay, bugün ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi İbni Sina Caddesi'ndeki molozların döküldüğü bir alanda ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, molozların döküldüğü alanda bugün bırakıldığı değerlendirilen çekyatı fark eden bir kişi, almak için kontrol etti.

TUZLANIP HALIYA SARILMIŞ HALDE BULUNDU

Altındaki halıyı görüp açan şahıs cesetle karşılanınca durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çekyat içindeki şahsın bıçaklanarak öldürüldüğünü daha sonra tuzlanıp halıyla sarılıp iple bağlandığını belirledi.

Savcı ve polisin yaptığı inceleme sonrasında henüz kimliği belirlenemeyen 35 yaşlarındaki şahsın cesedi otopsi için adli tıp kurumuna sevk edildi.

SAĞ KOLU BULUNAMADI

Öte yandan cesedi bulunan şahsın engelli olduğu, sağ kolunun geçmişten itibaren dirsekten itibaren olmadığı kimlik tespiti için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır