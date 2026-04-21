Çelik'ten Özel'e tepki: "Netanyahu ile aynı cümlede zikretmesi siyasi zavallılık örneğidir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında yaptığı açıklamalara AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi.

"ÇİRKİN İFADELERİ KENDİSİNE İADE EDİYORUZ"

Çelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sayın Devlet Bahçeli’den bahsettiği cümlelerde kullandığı ifadelere çok dikkat etmesi gerekir. O çirkin ifadeleri Özgür Özel’in kendisine iade ediyoruz. O çirkin ifadelerin yakıştığı yer kendisinin yanıdır.

Özgür Özel’in, Sayın Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile aynı cümlede zikretmesi ise siyasi bir zavallılık örneğidir. Özgür Özel zihniyeti, Hamas’a terör örgütü diyen, Filistinli çocuklara İsrailli diyen, bugün de safını belli eden niteliksiz ve şuursuz bir zihniyettir.

Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkan hadsiz cümleleri Gazze’de, Batı Şeria’da veya Kudüs’te kursun bakalım ve Filistinli kardeşlerimizden alacağı cevabı o zaman görsün.

Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkan birine Filistinli kardeşlerimizin “Netanyahu zihniyetinin işbirlikçisi” olarak bakacağı çok nettir"