Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye katıldı! Kararı canlı yayında duyurdular...

Demokrat Parti'den istifa eden İzmir Milletvelkili Salih Uzun ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt CHP'ye katıldı.Genel seçimde CHP'nin listelerinden milletvekili olan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etmişti.

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Salih Uzun, Halk TV'de Sinem Fıstıkoğlu'nun sunduğu Sansürsüz programında Cemal Enginyurt ile beraber CHP'ye katıldıklarını duyurdu.

Uzun, yaptığı açıklamada, "Biz zaten CHP listelerinden milletvekili seçildik. Önümüzde iki seçenek vardı. Bağımsız olarak da devam edebilirdik. Bir partiye katılacaksak listelerinden seçildiğimiz CHP'nin en doğru seçenek olduğunu düşündük. Ama aslolan şu göz göre göre bir hukuksuzluk dalgası üstümüze geliyor. Muhalefeti bölme, parçalama hamleleriyle karşı karşıyayız. Bunun karşısında bir tavır geliştirmeliydik" ifadelerini kullandı. Uzun, CHP'nin Salı günü gerçekleştirilecek olan grup toplantısına katılacaklarını söyledi.