Cep telefonlarında yeni dönem! iPhone bunu ilk kez yaptı: Sim kartlar tarihe mi karışıyor?

Cep telefonlarında sim kart tarihe mi karışıyor? Apple'ın bu hafta dünyaya tanıttığı iPhone Air'de yalnızca eSIM teknolojisinin desteklenmesi dikkat çekti.

Bu, fiziksel SIM kartların ve o küçük iğnelerle açılan SIM kart yuvalarının artık tarih olmaya başladığı anlamına gelebilir.

CCS Insight'tan analist Kester Mann, BBC'ye yaptığı açıklamada “Bu, fiziksel SIM kartın sonunun başlangıcını işaret ediyor” dedi.

Peki bu değişiklik, telefon kullanım alışkanlıklarımızı nasıl etkileyecek?

GÖMÜLÜ SIM TEKNOLOJİSİ ÖNE ÇIKIYOR

SIM, yani Abone Kimlik Modülü, telefonun bir mobil ağa bağlanmasını, arama yapılmasını, mesaj gönderilmesini ve mobil veri kullanımını sağlayan temel bir bileşen.

Son yıllarda eSIM (gömülü SIM) teknolojisi alternatif olarak öne çıktı. Yeni telefonlarda hem fiziksel SIM hem de eSIM kullanımı mümkünken, iPhone Air sadece eSIM ile çalışıyor.

Apple, 2022’den beri ABD'deki modellerinde eSIM’e geçiş yapmıştı, ancak bu son model ile dünya genelinde ilk kez eSIM’e özel bir iPhone sunuluyor.

Yine de Apple, fiziksel SIM kartı tamamen terk etmiş değil. Yeni tanıtılan iPhone 17, 17 Pro ve 17 Pro Max modelleri bazı pazarlarda eSIM ile sunulacak olsa da, birçok ülkede fiziksel SIM kart yuvası hala korunuyor.

Samsung ve Google gibi diğer büyük üreticiler de eSIM teknolojisini desteklese de, çoğu modelde hala geleneksel SIM kart desteğini sürdürüyor.

Ancak uzmanlar, rotanın net olduğunu söylüyor. CCS Insight’a göre 2024 sonunda dünya genelinde 1,3 milyar eSIM destekli akıllı telefon kullanılıyordu. Bu sayının 2030’da 3,1 milyara ulaşması bekleniyor.

PP Foresight teknoloji analisti Paolo Pescatore, “Zamanla SIM kart yuvalarının tamamen ortadan kalkmasını bekleyebiliriz” diyor.

ESIM'IN AVANTAJLARI

Pescatore’ye göre, eSIM teknolojisinin daha fazla iç alan, çevresel fayda, yurtdışı kullanım kolaylığı gibi birçok avantajı bulunuyor.

Kester Mann bu dönüşümün kullanıcı davranışlarını da etkileyeceğini söylüyor. eSIM sayesinde kullanıcılar, operatör mağazalarına gitmek zorunda kalmadan planlarını değiştirebilecek. (Nefes gazetesi)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır