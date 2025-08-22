Çerçioğlu ile birlikte AK Parti'ye katılmıştı! Mustafa İberya Arıkan'dan çok konuşulacak açıklama: "Söke'de 24 yıllık hasreti sona erdirdiğim için çok mutluyum"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte AK Parti'ye geçen Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, kendisini ziyarete gelen AK Parti grubunu ağırladı.

"SÖKE'DE 24 YILLIK HASRETİ SONA ERDİRDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Kendisine ziyarete gelen grubu belediyede ağırlayan Arıkan burada açıklamalarda bulundu. Söke'de AK Parti'nin 24 yıldır birinci parti olamadığına dikkat çeken Arıkan, "Söke'de 24 yıllık bir hasreti sona erdirdiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"SÖKE HALKINA HİZMETLERİMİZLE HEDEFE ULAŞACAĞIZ"

Arıkan açıklamalarının devamında ise "Nasıl 31 Mart seçimlerinde tüm Söke halkını kucakladıysam; adaletten ayrılmadıysam, kalan 3.5 yıllık sürede Söke halkına hizmetlerimizle var gücümüzle çalışarak hedefe ulaşacağız. Her zaman devletimin ve milletimin yanında oldum" dedi.

"SÖKELİ HEMŞEHRİLERİM MÜSTERİH OLSUN"

Arıkan sonrasında ise şu ifadelere yer verdi:



"Gerek Cumhuriyet Savcılığı görevim gerekse Söke Belediyesindeki görevimde hiçbir zaman adaletten ve çizgimden ayrılmadım. Sökeli hemşehrilerim müsterih olsun; biz hizmet için, devlet için ve millet için bu yola girdik"