Çeşitli suçlardan aranan 3 şahsı jandarma yakaladı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, Şehitkâmil ve Şahinbey ilçelerinde uyuşturucu suçundan hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. isimli şahıs, 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç. isimli şahıs ve kasten yaralama suçundan hakkında 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır