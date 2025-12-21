HABER

Mezarlıkta bir araçta iki gencin cansız bedeni bulundu!

Osmaniye'de bir aracın içinde bir kız ve bir erkeğin hareketsiz bir şekilde durması önce vatandaşları ardından da ekipleri harekete geçirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri gençlerin hayatını kaybettiğini belirtti. Olayın intihar mı cinayet mi olduğu belirlenemezken çevredeki kameralar inceleme altına alındı.

Osmaniye’de asri mezarlık içerisinde park halindeki bir otomobilde iki gencin cansız bedeni bulundu. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yönünde geniş çaplı inceleme başlatıldı.

VATANDAŞAR İHBAR ETTİ

Olay, akşam saatlerinde Osmaniye Asri Mezarlığı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mezarlık içerisinde park halinde bulunan bir araçta hareketsiz yatan iki kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ GENCİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araç içerisinde bulunan Veysel Ç. (19) ile Eylül K.’nin (17) hayatını kaybettiği belirlendi. Gençlerin cenazeleri, olay yerinde savcılık ve polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TÜM KAMERALAR İNCELENİYOR

Olayın cinayet ya da intihar olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatan polis ekipleri, mezarlık ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

