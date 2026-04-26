Çeşme açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı

Olay, 24 Nisan gecesi saat 22.15 sıralarında Çeşme ilçesinde meydana geldi. Bölgede görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-359), deniz üzerinde bir grup düzensiz göçmen taşıyan lastik bot tespit etti. Gözetleme aracının durumu bildirmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-902) sevk edildi. Görevli ekipler tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu. Yapılan müdahale sonucunda bot içerisindeki 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan 16 Etiyopya, 11 Sudan, 4 Somali uyruklu toplam 31 göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır