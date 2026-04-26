HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çeşme açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerince hareket halindeki bir lastik bot durdurularak içerisindeki 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Olay, 24 Nisan gecesi saat 22.15 sıralarında Çeşme ilçesinde meydana geldi. Bölgede görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-359), deniz üzerinde bir grup düzensiz göçmen taşıyan lastik bot tespit etti. Gözetleme aracının durumu bildirmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-902) sevk edildi. Görevli ekipler tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu. Yapılan müdahale sonucunda bot içerisindeki 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan 16 Etiyopya, 11 Sudan, 4 Somali uyruklu toplam 31 göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
çeşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.