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Çeşme'de minik kalplerden polislere anlamlı ziyaret! Polis haftasını kutladılar

Türk Polis Teşkilatının 180’inci kuruluş yıldönümü kapsamında, Çeşme’de anlamlı ziyaretler gerçekleştirildi. 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu ve Namık Kemal İlkokulu öğrencileri ile özel eğitim gören çocuklar, Alaçatı Şehit Doğan Polis Merkezi ve Çeşme Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek polis haftasını kutladılar.

Çeşme'de minik kalplerden polislere anlamlı ziyaret! Polis haftasını kutladılar
Begüm Özkaynak

Alaçatı Şehit Doğan Polis Merkezi'ni ziyaret eden Mustafa Çapkan İlkokulu öğrencileri, polis memurlarına çiçek takdim ederek kuruluş yıldönümlerini kutladı. Aynı şekilde, Namık Kemal İlkokulu öğrencileri ve özel eğitim gören çocuklar da Çeşme Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Ziyaret sırasında öğrencilere kitap hediye eden polisler, çocuklara çeşitli ikramlarda da bulundu.

"İNŞALLAH İLERİDE ONLAR DA BİZİM MAKAMLARIMIZDA YERLERİNİ ALIRLAR"

Çeşme Emniyet Müdürlüğü’nde çocukları Emniyet Müdür Vekili İlker Burak Zeydanlı karşıladı. Ziyarette, Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Çeşme Halk Eğitim Müdürü Ali Rıza Doğruyol ve Namık Kemal İlkokulu Müdürü Ali Can da hazır bulundu.
Ziyaretin en özel anlarından biri, özel eğitim gören dört öğrencinin Emniyet Müdür Vekili Zeydanlı'yı makamında ziyaret ederek çiçek takdim etmesi oldu. Zeydanlı, çocukları makam koltuğuna oturtarak fotoğraf çektirdi ve "İnşallah ileride onlar da bizim makamlarımızda yerlerini alırlar" diyerek duygularını paylaştı.
Öğrenciler, emniyet birimlerini de gezerek polislerin görevleri hakkında bilgi aldı. Bu anlamlı buluşma, minik yüreklerin polislerle kurduğu gönül bağına güzel bir örnek oldu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis çeşme
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