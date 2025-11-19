Cezaevindeki 'Tosuncuk'tan mektup var! Bitcoin üretiminin devam ettiğini söyledi: "Ev hapsi verin, mağdurların parasını ödeyeyim"

Ekol TV Özel Haberler Şefi Dilek Yaman Demir'in haberine göre kurduğu Çiftlik Bank sistemi üstünden binlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın 45 bin 376 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın, avukatı Sevinç Eraslan aracılığıyla cezaevinden bir mektup gönderdi. Mektupta, dolandırıcılıkla itham edilen Aydın'ın, ev hapsine çıkması durumunda Çiftlik Bank mağdurlarının zararlarını karşılayacağını iddia ettiği öğrenildi.

EV HAPSİNE ÇIKARSA ÖDEYECEĞİNİ İDDİA ETTİ

Dolandırıcılıkla itham edilen 'Tosuncuk', ev hapsine çıkması halinde mağdurlara ödeme yapacağını şu sözlerle dile getirdi: “Tesislerimde Bitcoin üretimi devam ediyor, tahliye edin mağdurlara ödeme yapayım” diyerek Çiftlik Bank mağdurlarının zararlarını karşılama iddiasında bulundu.

MEHMET AYDIN, MEKTUBUNDA ŞU İFADELERİ KULLANDI;

"Ben Mehmet Aydın, 4,5 senedir Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olarak bulunmaktayım.

Tüm Türkiye’nin vakıf olduğu dava ile ilgili, sürecin başından itibaren değişmeye tek şey mağdurların zararının giderilmesi üzerinde durmam ve ödeme niyetimi yerel mahkemenin her aşamasında dile getirmemdi.

Bilirkişi raporuna göre, 4414 kişinin toplamda 70 milyon 514 TL alacağı vardır.

Yine aynı rapora göre, el konulan nakdi ve mal varlıklarım tespit edilen zararın katbekat fazlasıdır.

Üstelik geçen 8 yılda bu rakam 2 milyon TL'ye ulaşmıştır. Kayyum atanan 3 şirketimin 156 milyon TL ödenmiş sermayesi vardır. Bu durumda şirketlerim mal varlıkları en başlangıcında beri mağdurların zararlarını karşılayacak durumdadır.

Şirkete atanmış kayyumlar, sözleşme sözleşmeye sadık kalarak malları satıp mağdurların zararlarını gidermiş olsaydı, tek bir mağdur dahi olmayacaktı. En başından beri dolandırma kastımın olmadığı ortadır. Tam 1643 gündür tutukluyum. Zaten yurt haricinde özgürce yaşadığım bir ülkede iken; masumiyetime sığınarak teslim oldum.

Kendi rızam ile teslim olmamın en büyük sebebi; mağduriyet hususunun telafisi imkânsız zararlara yol açmasını önlemekti. Yerel mahkeme aşamasında durulmaya katıldığım her celse, zararların giderilmesi için imkân tanınması, adli kontrol şartı ile tahliye edilerek ödeme niyetim son derece samimi ve gerçek olduğunu belirttim.

Her şekilde sürdürmüş olduğum çabaya karşılık tarafıma verilen3 aylık sürenin kısalığı şirketin tüm mal varlığına devlet tarafınca el konulması ve süreç süresince tutuklu yargılama sebebi ile mağduriyet hususunu çözüme kavuşturacak tek kişi olarak hala cezaevinde bulunmaktayım.

Cezaevinde olduğum müddetçe zararı giderme hususunun imkansız hale geldiği aşikardır. Benimle birlikte aynı suç üzerinde yargılanan diğer sanıkların gerek tutuksuz yargılamaları gerek şu anda firar durumda olmaları, akabinde aynı cezayı almış olmaları ve zararı giderme mevzusunda yetkili ve gönüllü bir tek çaba gösteren ben olması, önem arz eden bir konu olarak hiç gündeme gelmemiştir. İstinaf yolunda olan dosya ile ilgili tüm işlemler tamamlanmadan mağdurlara çağrı niyetinde paylaşmak istediğim bu mektup tüm mağdurların yüreğine bir az olsun su serpmek niyetinde olduğum en büyük kanıtıdır.

Meclis'e gidecek olan uzlaşma yasası kapsamında mağdurların zararlarını belirtilen tekliflerle tarafıma erişmesi halinde bu husus çözüme kavuşturmak istiyorum. 24/01/2011 tarihinde Türkiye'nin en büyük Bitcoin üretim tesisini kurdum. Bu mevcut haliyle Urugay ve Paraguay'da faaliyette olan Bitcoin tesisinde yer alan Bitcoin makineleri üretime aktif olarak devam etmektedir. Adli kontrol şartı olarak ev hapsi uygulaması kapsamında tarafıma imkan verildiği takdirde de zararları giderme durumumun olduğunu bir kez daha yineliyor, tüm mağdurlara ve kamuoyuna duyuruyorum. "