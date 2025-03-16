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Cezaevine girmemek için 13 çocuk yaptı! 472 yıl hapis cezası bulunan kadını 14. hamileliği kurtaramadı

16.03.2025 11:59
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İstanbul'da akılalmaz olay! Hamile bir hırsız ekipler tarafından yakalanınca kesinleşmiş 12 yıl ertelenmiş 472 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Kadın bu cezalardan kurtulmak için 13 çocuk yaptı. Yakalandığında 14. kez hamile olan kadın bu kez cezaevine gönderildi.

Cezaevine girmemek için 13 çocuk yaptı! 472 yıl hapis cezası bulunan kadını 14. hamileliği kurtaramadı

Bayrampaşa'da daireye girerek hırsızlık yapan şüpheli Ceylan Çiçek (36) ve Belkız Ura (36) hakkında polis ekipleri yakalama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda Ura'nın poliste 54 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. 14'üncü çocuğuna hamile olduğu belirlenen şüpheli Çiçek, yakalanacağını anlayınca camdan atladı. Polis merkezine götürülen Çiçek'in 189 ayrı suç kaydı, 20 ayrı dosyadan aranması olduğu, 12 yıl kesinleşmiş, ayrıca hamilelik nedeniyle ertelenmiş 472 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın tutuklandı.

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EKİPLERİN SIKI ÇALIŞMASI SONUCU YAKALANDI

Olay, 16 Ocak Perşembe günü Muratpaşa Mahallesi Kosova Caddesi'nde bulunan bir dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daireye hırsız girdiğini fark eden ev sahipleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Polis ekipleri toplam 51 ayrı güvenlik kamerası kaydı izleyerek kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler, kimlik bilgilerini tespit ettiği Ceylan Çiçek (36) ve Belkız Ura'yı (36) yakalamak için çalışma başlattı.

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CAMDAN ATLADI

Polis ekipleri adresi belirlenen Ceylan Çiçek'in evine 22 Şubat Cumartesi günü operasyon düzenledi. Operasyon sırasında yakalanacağını anlayan ve hamile olduğu öğrenilen Çiçek camdan atladı.

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14. ÇOCUĞUNA HAMİLE

Ekipler tarafından yakalanan Çiçek, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Çiçek'in emniyetti yapılan sorgusunda 13 çocuğu olduğu, 14'üncü çocuğuna da hamile olduğu, 189 ayrı suçtan kaydı, 20 ayrı dosyadan aranması olduğu ayrıca 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve hamilelik nedeniyle ertelenmiş 472 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

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BU KEZ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çiçek tutuklanarak cezaevine gönderildi. 54 ayrı suçtan poliste kaydı olduğu belirlenen Belkız Ura'yı yakalama çalışmaları ise devam ediyor. (DHA)

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi Hırsız hamile Kadın
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