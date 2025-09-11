HABER

Charlie Kirk'ün katilinin fotoğrafı paylaşıldı! ABD'de cadı avı: FBI vatandaşlardan destek istedi

ABD'de dün silahlı bir saldırı gerçekleşti. Olayda ABD Başkanı Trump'a yakın isim olan aktivist Charlie Kirk öldürüldü. Saldırı sonrasında FBI her yerde saldırganı arıyor. Saldırganın fotoğrafı yayınlanırken ABD'de cadı avı başladı. FBI saldırganın yakalanması için vatandaşlardan destek istedi.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın tanınmış destekçilerinden sağcı aktivist Charlie Kirk'e dün düzenlenen suikasta ilişkin soruşturma devam ederken, saldırgan henüz yakalanmadı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Utah Eyaleti Kamu Güvenliği Departmanı, saldırganının yakalanmasına yönelik faaliyetlere ilişkin bir basın toplantısı düzenlerken, FBI, Kirk suikastı şüphelisinin fotoğraflarını yayınladı.

"KAÇIP BİR MAHALLEYE GİRDİĞİNİ İZLEYEBİLDİK"

Basın toplantısında konuşan Utah Kamu Güvenliği Departmanı Komiseri Beau Mason, ulaştıkları görüntülerden saldırganın kampüse gelişi ve kampüse girişinden hemen önceki hareketlerini takip etmeyi başardıklarını açıkladı. Mason, "Saldırgan, merdivenlerden kampüse girdi, çatıya çıktı, çatının üzerinden ateş açacağı noktaya geçti. Ateş açtıktan sonra binanın diğer tarafına geçtiğini, binadan atlayarak kampüsten kaçıp bir mahalleye girdiğini izleyebildik" dedi.

Bölge sakinleriyle temas kurarak güvenlik kameralarını incelediklerini ve ipucu bulmaya çalıştıklarını ifade eden Mason, "Bu kişiye ait görüntü kayıtlarımız var ancak şu an için bunu yayımlamayacağız. Bu kişiyi teşhis etmek için bazı teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. Eğer başarısız olursak medyaya başvuracağız ve bu görüntünün kamuoyu ile paylaşılarak kimliğinin tespit edilmesi için yardım isteyeceğiz. Ancak, şu anda kendi kabiliyetlerimize güveniyoruz" dedi.

"SALDIRGANI YAKALAYACAĞIZ"

Dün yaşananların Utah için kabul edilemez olduğunu vurgulayan Mason, "Elimizdeki her ipucunu değerlendiriyoruz, polis, her soruşturmacı, her yerel kurum kendini bu işe adamış durumda. Kolluk kuvvetlerinden gelen destek muazzam oldu. Tüm imkanlarımızı buna seferber ediyoruz ve saldırganı yakalayacağız" dedi.

"ŞAHIS ÜNİVERSİTE ÇAĞINDA"

Şüphelinin yaşı sayesinde üniversitedeki kalabalık içinde gayet iyi gizlenebildiğini ifade eden Mason, "Şu anda çok fazla ayrıntı açıklamıyoruz, yakında açıklayacağız ama şu an için değil. Ancak şahsın üniversite çağında olduğu görünüyor. Onu takip edebileceğimizden eminiz" dedi.

"SİLAHI SALDIRGANIN KAÇTIĞI ORMANLIK ALANDA BULUNDU"

Basın toplantısında FBI'ın Salt Lake Şehri Saha Ofisi Müdürü Özel Ajan Robert Bohls, dün Charlie Kirk'in trajik bir şekilde öldürülmesinin ardından FBI ajanlarının saldırganı bulmak için ara vermeksizin çalıştığını söyledi. Bohls, "Dün yaşanan saldırıda kullanıldığını düşündüğümüz silahı ele geçirdik. Bu, yüksek güçlü, sürgülü keskin nişancı tüfeği. Saldırganın kaçtığı ormanlık alanda bulundu. FBI laboratuvarı, bu silahı analiz edecek. Soruşturmacılar ayrıca ayak izi, avuç içi izi ve ön kol izleri topladı. Bunlar da incelenecek" dedi.

Saldırının saikinin bilinmediğini ifade eden Bohls, "Tüm ipuçları ve ihbarlar eksiksiz şekilde araştırılıyor. Bu sabah itibarıyla 130'dan fazla ihbar aldık. Halkımıza bunun için teşekkür ediyoruz. FBI, tüm kaynaklarını bu soruşturmaya yönlendirmiş durumda" dedi.

Bohls, "Bu hedefli bir saldırıydı. Şu anda halkın risk altında olduğuna inanmıyoruz. Ancak saldırganı bulmak için tüm kaynaklarımızı seferber ediyoruz ve bunu yapacağız" dedi.

Saldırganın yüzü ve görünümü hakkında detay paylaşamayacağını vurgulayan Bohls, "Ne kadar uzağa gitmiş olabileceğini henüz bilmiyoruz ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Şüpheliye ait görüntüler elimizde mevcut fakat soruşturmanın bir parçası oldukları için şu an ayrıntı paylaşmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA-AA

11 Eylül 2025
