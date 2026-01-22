HABER

İçişleri Bakanlığı il il açıkladı! Kuvvetli kar etkili olacak

Soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına alacak. İçişleri Bakanlığı'nın Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayandırdığı paylaşımda önemli uyarılarda bulundu. Meteoroloji'nin verilerine göre yurdun büyük kesimi kar yağışına teslim olacak. Bazı illerde, olumsuz hava koşulları nedeniyle motorlu kuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı.

Mustafa Fidan

Kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İçişleri Baknalığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna dayandırarak yaptığı paylaşımda, birçok ilde yarın ve sonraki günler için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı.

BAKANLIK İL İL AÇIKLADI: İŞTE KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENEN YERLER

Vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulunuldu.

VATANDAŞLARA UYARI: ULAŞIMDA AKSAMALAR, BUZLANMA VE ÇİĞ DÜŞMESİ

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kuvvetli kar yağışı beklenen illeri açıkladı. Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi;

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre;

22 Ocak 2026 Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren;

İç Anadolu’nun doğusunda görülen yağışların yarın öğle saatlerine kadar Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat’ın güneydoğusunda aralıklarla kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Elazığ, Bingöl, Bitlis, Malatya, Tunceli, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari’nin batısı ve Muş’un güney kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

ELAZIĞ’DA MOTOSİKLET, MOBİLET VE MOTORLU KURYELERİN TRAFİĞE ÇIKIŞLARI YASAKLANDI

Elazığ’da yoğun kar yağışı nedeniyle motosiklet, mobilet ve motorlu kuryelerin trafiğe çıkışları 2 gün boyunca yasaklandı.
Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İlimizde kar yağışının gece boyu ve yarın akşama kadar süreceği değerlendirildiğinden, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ilave tedbirler alınmıştır.

Bu kapsamda; İl genelinde motosiklet, motorlu bisiklet (mobilet) ve motorlu kurye faaliyetlerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmiş olup, 22 Ocak 2026 Perşembe ve 23 Ocak 2026 Cuma günü 2 (iki) gün süreyle trafiğe çıkışları yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın alınan tedbirlere uymaları ve yetkili mercilerin yapacağı duyuruları takip etmeleri önemle rica olunur" denildi.

22 Ocak 2026
22 Ocak 2026

