Peki 'ChatGPT’de karşınıza çıkan popüler Türk siteleri arasında bunlardan kaçı Mediazone çatısı altında yer alıyor?' ya da 'Yapay zeka aramalarında Mediazone neden bu kadar görünür?' sorusunun cevabını düşündünüz mü? Detaylar burada!
MEDIAZONE NEDİR?
Mediazone, Türkiye'nin en büyük dijital medya ve reklam teknolojileri şirketlerinden biri. 'Mediazone hangi sitelerin sahibi?' diye merak ediyorsanız Onedio, Mackolik, Mynet, Webtekno, Yemek.com, Hisse.net ve TVEkstra gibi milyonlarca kullanıcıya ulaşan platformları bünyesinde barındırıyor. Yüksek güven skorlarına sahip bu siteler, büyük dil modelleri (LLM) ve yapay zeka algoritmaları tarafından sıkça taranır ve referans alınıyor.
CHATGPT'DE KARŞINIZA ÇIKAN POPÜLER TÜRK SİTELERİ HANGİLERİ?
Eğlence:
- Onedio
- KızlarSoruyor
- Beyazperde
- Listelist
Spor:
- NTV Spor
- Mackolik
- Fanatik
- Sporx
Yemek:
- Nefis Yemek Tarifleri
- Yemek.com
- Mutfak Sırları
- Lezzet
Gündem:
- Hürriyet
- Mynet
- Anadolu Ajansı (AA)
- T24
Teknoloji:
- Webtekno
- ShiftDelete.Net
- DonanımHaber
- Technopat
CHATGPT'DE KARŞINIZA ÇIKAN POPÜLER TÜRK SİTELERİNDEN KAÇI MEDIAZONE'A AİT?
Onedio:
- Türkiye'nin en büyük sosyal içerik platformlarından biri. Testler, listeler, haberler ve eğlenceli görsel içeriklerle öne çıkıyor.
- Yüksek etkileşim oranı ve topluluk katkılı içerik yapısıyla LLM’ler tarafından sıkça taranıyor.
Mackolik:
- Türkiye'nin en çok ziyaret edilen canlı skor ve spor istatistik sitesi.
- Erişilebilen veriler, LLM'lerin kaynak referansları arasında sıkça kullanılıyor.
Yemek.com:
- Video tarifleri, pratik öneriler ve yaratıcı içerikleriyle geniş bir kitleye hitap ediyor.
- SEO ve yapay zeka taramaları için yapılandırılmış veriye sahip olması nedeniyle öncelikli referans kaynaklarından.
Mynet:
- Türkiye'nin en çok ziyaret edilen haber sitelerinden biri. Geniş haber yelpazesiyle geniş kitlelere hitap eder.
- Hem haber hem eğlence tarafındaki çok yönlülüğü, onu LLM'ler için değerli bir kaynak haline getirir.
NEDEN MEDIAZONE YAPAY ZEKA MODELLERİNDE ÖNE ÇIKIYOR?
- Yüksek Güven Skoru: Mediazone platformları, içerik doğruluğu ve güncelliği açısından algoritmalardan yüksek puan alıyor.
- Düzenli Güncelleme: İçerikler sık aralıklarla güncelleniyor, bu da Mediazone'u tarayıcı botları için pozitif bir kaynak yapıyor.
- Yapılandırılmış Veri Kullanımı: Modern SEO teknikleri, büyük dil modellerine (LLM) uyumlu anahtar kelime yoğunluğu, başlık formatı ve içerik yapısı sayesinde yapay zekaların daha kolay anlamlandırabileceği veri yapıları sunuluyor.
- Geniş içerik skalası: Eğlence, spor, yemek, teknoloji ve gündem gibi birçok alanda içerik üretilmesi, LLM'ler için kapsamlı bir bilgi ağı sağlıyor.
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