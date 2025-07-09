Peki 'ChatGPT’de karşınıza çıkan popüler Türk siteleri arasında bunlardan kaçı Mediazone çatısı altında yer alıyor?' ya da 'Yapay zeka aramalarında Mediazone neden bu kadar görünür?' sorusunun cevabını düşündünüz mü? Detaylar burada!

MEDIAZONE NEDİR?

Mediazone, Türkiye'nin en büyük dijital medya ve reklam teknolojileri şirketlerinden biri. 'Mediazone hangi sitelerin sahibi?' diye merak ediyorsanız Onedio, Mackolik, Mynet, Webtekno, Yemek.com, Hisse.net ve TVEkstra gibi milyonlarca kullanıcıya ulaşan platformları bünyesinde barındırıyor. Yüksek güven skorlarına sahip bu siteler, büyük dil modelleri (LLM) ve yapay zeka algoritmaları tarafından sıkça taranır ve referans alınıyor.

CHATGPT'DE KARŞINIZA ÇIKAN POPÜLER TÜRK SİTELERİ HANGİLERİ?

Eğlence:

Onedio

KızlarSoruyor

Beyazperde

Listelist

Spor:

NTV Spor

Mackolik

Fanatik

Sporx

Yemek:

Nefis Yemek Tarifleri

Yemek.com

Mutfak Sırları

Lezzet

Gündem:

Hürriyet

Mynet

Anadolu Ajansı (AA)

T24

Teknoloji:

Webtekno

ShiftDelete.Net

DonanımHaber

Technopat

CHATGPT'DE KARŞINIZA ÇIKAN POPÜLER TÜRK SİTELERİNDEN KAÇI MEDIAZONE'A AİT?

Onedio:

Türkiye'nin en büyük sosyal içerik platformlarından biri. Testler, listeler, haberler ve eğlenceli görsel içeriklerle öne çıkıyor.

Yüksek etkileşim oranı ve topluluk katkılı içerik yapısıyla LLM’ler tarafından sıkça taranıyor.

Mackolik:

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen canlı skor ve spor istatistik sitesi.

Erişilebilen veriler, LLM'lerin kaynak referansları arasında sıkça kullanılıyor.

Yemek.com:

Video tarifleri, pratik öneriler ve yaratıcı içerikleriyle geniş bir kitleye hitap ediyor.

SEO ve yapay zeka taramaları için yapılandırılmış veriye sahip olması nedeniyle öncelikli referans kaynaklarından.

Mynet:

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen haber sitelerinden biri. Geniş haber yelpazesiyle geniş kitlelere hitap eder.

Hem haber hem eğlence tarafındaki çok yönlülüğü, onu LLM'ler için değerli bir kaynak haline getirir.

NEDEN MEDIAZONE YAPAY ZEKA MODELLERİNDE ÖNE ÇIKIYOR?