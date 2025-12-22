HABER

ChatGPT'de "robotik" cevaplara son: OpenAI'dan yeni özellik geldi!

OpenAI, ChatGPT’ye yeni ince ayar seçenekleri ekledi. Kişiselleştirme menüsüne gelen "Sıcak", "Hevesli", "Başlıklar ve Listeler" ile "Emoji" seçenekleri, "daha fazla", "daha az" veya "varsayılan" olarak düzenlenebiliyor. Böylece kullanıcılar sohbet botunun tonunu kendi isteğine göre şekillendirebiliyor.

Enes Çırtlık

Yapay zeka teknolojilerinde artık karakter, ton ve üslup da belirleyici bir faktör haline geldi. OpenAI ise ChatGPT'ye eklediği yeni ince ayar mekanizmalarıyla yapay zeka sohbet botunu kişiselleştirme konusunda yeni bir hamle yaptı.

ARTIK CHATGPT'NİN YANITLARININ NE KADAR "SICAK" VE "HEVESLİ" OLACAĞINI AYARLAYABİLİRSİNİZ

OpenAI'ın X hesabından paylaştığı gönderiye göre, ChatGPT kullanıcıları "Kişiselleştirme" ayarları altında bulunan yeni "Sıcak", "Hevesli", "Başlıklar ve Listeler" ve "Emoji" seçenekleriyle artık karakteristik özellikleri ayarlayabiliyor.

Buna ek olarak kullanıcılar bu dört seçenek arasında, ChatGPT'nin yanıtlarında tam olarak nasıl bir tınlamaya sahip olmasını istiyorsa, ona göre ince ayar yapmak için "daha fazla", "daha az" veya "varsayılan" seçeneklerini tercih edebiliyor.

ChatGPT de "robotik" cevaplara son: OpenAI dan yeni özellik geldi! 1

Engadget'te yer alan habere göre, bu yeni karakteristik özellikler, OpenAI'ın yaklaşık 1 ay önce GPT-5.1'e eklediği ve yine Kişiselleştirme sekmesinde bulunan "Temel stil ve ton" ayarı altındaki "Profesyonel", "Samimi" ve "Sıradışı" seçeneklerinin ardından geldi.

Son yapılan özelleştirmelerin, OpenAI'ın bu yılın başlarında GPT-4o'nun yerine GPT-5'i kullanıma sunduğunda kullanıcılardan aldığı tepkilerden kaynaklandığına olası gözüyle bakılıyor. O dönem kullanıcılardan gelen tepkiler, son güncellemenin daha az sohbete dayalı ve daha az arkadaş canlısı olduğu yönündeydi. Bu da OpenAI'ın modeller arasında seçim yapma seçeneği sunmasına ve GPT-5'i daha sıcak hissettireceğine dair söz vermesine yol açtı.

