ChatGPT Plus pahalı geliyorsa müjde: "Ucuz abonelik" Türkiye'de! İşte 249 TL'lik yeni paketin özellikleri

OpenAI, Türk kullanıcıların dikkatini çekecek bir hamle yaptı. Aylık 20 dolarlık Plus paketine alternatif olarak sunulan "ChatGPT Go" Türkiye'de erişime açıldı. Paketin fiyatı ChatGPT Plus'tan daha ucuz.

Enes Çırtlık

Yapay zekâ devrimi hız kesmeden devam ederken, ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, aylık 20 dolarlık Plus paketine alternatif olarak daha uygun fiyatlı olan "ChatGPT Go" paketini çıkartmıştı. Şimdi ise OpenAI, ChatGPT Plus'tan daha ucuz olan ama gelişmiş özelliklere erişim hakkı da veren "ChatGPT Go" paketini Türkiye'de de kullanıma sundu.

ChatGPT Plus pahalı geliyorsa müjde: "Ucuz abonelik" Türkiye de! İşte 249 TL lik yeni paketin özellikleri 1

Ücretsiz sürüm ile ücretli Plus sürümü arasına konumlanan bu yeni paket, ChatGPT'nin en uygun fiyatlı ücretli paketi sayılıyor.

FİYATI NE KADAR?

OpenAI, bu paket için fiyatı aylık 6 dolar olarak belirlemiş durumda. Ancak Türkiye fiyatlandırmasında küçük ama önemli bir detay da var:

  • Web'den alırsanız: yaklaşık 256 TL
  • Mobilden (App) alırsanız: yaklaşık 249 TL

Yani 20 dolarlık Plus sürümüne göre daha uygun bir fiyata, yapay zekâ ChatGPT'nin bazı özelliklerine erişebilmek mümkün.

ChatGPT Plus pahalı geliyorsa müjde: "Ucuz abonelik" Türkiye de! İşte 249 TL lik yeni paketin özellikleri 2

249 TL'YE NELER SUNULUYOR?

OpenAI'ın "En popüler özelliklerimize daha kapsamlı erişim elde edin" cümlesini kullandığı ChatGPT Go'nun özellikleri şöyle:

  • Free planındaki tüm özellikler
  • Amiral gemisi GPT-5'e daha geniş çaplı erişim
  • Görsel oluşturma özelliğine daha geniş çaplı erişim
  • Dosya karşıya yüklemelerine daha geniş çaplı erişim
  • Gelişmiş veri analizine daha geniş çaplı erişim

NESİ EKSİK?

Peki neden Plus'tan daha ucuz? OpenAI, çok spesifik profesyonel araçları (Sora video oluşturma gibi) bu pakete dahil etmemiş.

NASIL GEÇİŞ YAPILIR?

  • Hesabınıza giriş yapın.
  • Profil resminize tıklayın.
  • "ChatGPT Go planına yükselt" seçeneğini seçin.

Eğer Plus aboneliğiniz varsa ve Plus'ın fazla geldiğini ancak ücretsiz paketin de yeterli olmadığını düşünüyorsanız, bu pakete geçerek hem tasarruf yapabilir hem de ChatGPT özelliklerine erişmeye devam edebilirsiniz.

