ChatGPT Plus pahalı geliyorsa müjde: "Ucuz abonelik" Türkiye'de! İşte 249 TL'lik yeni paketin özellikleri

Yapay zekâ devrimi hız kesmeden devam ederken, ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, aylık 20 dolarlık Plus paketine alternatif olarak daha uygun fiyatlı olan "ChatGPT Go" paketini çıkartmıştı. Şimdi ise OpenAI, ChatGPT Plus'tan daha ucuz olan ama gelişmiş özelliklere erişim hakkı da veren "ChatGPT Go" paketini Türkiye'de de kullanıma sundu.
Ücretsiz sürüm ile ücretli Plus sürümü arasına konumlanan bu yeni paket, ChatGPT'nin en uygun fiyatlı ücretli paketi sayılıyor.
OpenAI, bu paket için fiyatı aylık 6 dolar olarak belirlemiş durumda. Ancak Türkiye fiyatlandırmasında küçük ama önemli bir detay da var:
Yani 20 dolarlık Plus sürümüne göre daha uygun bir fiyata, yapay zekâ ChatGPT'nin bazı özelliklerine erişebilmek mümkün.
OpenAI'ın "En popüler özelliklerimize daha kapsamlı erişim elde edin" cümlesini kullandığı ChatGPT Go'nun özellikleri şöyle:
Peki neden Plus'tan daha ucuz? OpenAI, çok spesifik profesyonel araçları (Sora video oluşturma gibi) bu pakete dahil etmemiş.
Eğer Plus aboneliğiniz varsa ve Plus'ın fazla geldiğini ancak ücretsiz paketin de yeterli olmadığını düşünüyorsanız, bu pakete geçerek hem tasarruf yapabilir hem de ChatGPT özelliklerine erişmeye devam edebilirsiniz.
