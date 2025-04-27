ChatGPT Studio Ghibli fotoğraf nasıl yapılır? ChatGPT studio ghibli promptu ile studio ghibli fotoğraf yapma

ChatGPT yapay zeka desteği olan içeriklerin üretimleri sosyal medyada gün geçtikçe artmaktadır. İş hayatında birçok farklı alanda kullanılan bu uygulama, eğlence amacı ile sosyal medya uygulamalarında da sıkça kullanılmakta ve birçok akımın hızlı bir şekilde yayılmasına neden olmaktadır. Studio ghibli tarzı görsel oluşturmak son zamanların en gözde içerik oluşturma akımlarından bir haline gelmiştir. Bu uygulama hem iş için hem de eğlence için tercih edilebilmektedir.

ChatGPT Studio Ghib nedir?

ChatGPT Studio Ghib genel olarak Studio Ghibli’nin anime estetiğini ve stilini taklit eden bir stil ya da görsel filtresini ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Studio ghibli aslında Hayao Miyazaki tarafından öncülük edilen el çizimi animasyonlar ve ayrıntılı atmosferlerle tanınan bir Japon film stüdyosudur.

Chatgpt ghibli filtresi Japon animasyonu konusunda öncü ve önemli isimlerden biri olan Ghibli stüdyosunun bir ürünü olarak meydana gelmiştir. ChatGPT fotoğraf akımı doğa ile iç içe olan manzaraları, yumuşak geçileri ve pastel tonları içerir.

Ghibli nasıl yapılır? ChatGPT Studio Ghibli fotoğraf nasıl yapılır?

ChatGPT ghibli filtresini uygulamak için şu adımlar takip edilir:

Seçilen fotoğraf, ChatGPT studio üretimi filtreli görsel elde etmek için yapay zeka uygulamasına yüklenir.

Bir komut yazılır. (Örnek olarak “Bu görseli ghibli studio ChatGPT AI Studio Ghibli olacak şekilde düzenle.” gibi ChatGPT Studio Ghibli promptu yani komutu yazılır. Komutlar ve doğru cümleleri yazmak için ChatGPT studio ghibli prompt önerilerinden yararlanılabilir. )

Ghibli AI oluşturmak için Ghibli AI ChatGPT ayrıntıları eklenir. Bu aşamada renkler, arka plan gibi detaylar verilir.

ChatGPT Ghibli fotoğraf oluşturmak için tüm aşamalar bittikten sonra bir süre beklenir. Süre, verilen detaylara göre değişkenlik gösterebilir. Studio Ghibli style AI yapay zeka uygulamasında oluşurken bekleme süresi birkaç dakika olabilir.

Ghibli nasıl yapılır, ChatGPT uygulamasından prompt nasıl hazırlanır?

ChatGPT için Ghibli style fotoğraf yapmak için doğru komutları yeterli olacak şekilde vermek önemlidir. Bu aşamada ChatGPT metin oluşturucudan yardım alınabilir. ChatGPT sisteminden verilen ghibli yapma işlemi için verilen komutlar kullanılarak görsel oluşturulur.

OpenAI’ın yapay zeka üzerinde gerçekleştirdiği güncellemelerden biri olan ghibli görsel oluşturma akımı son zamanlarda sosyal medyada çok sık yapılmaktadır ve bu akım gitgide daha da yayılmaktadır. Kullanılan bu yöntemden sadece eğlence amacı ile yararlanılabileceği gibi çeşitli reklam, film, tiyatro oyunu afişi hazırlamak gibi işlerde de yararlanılabilmektedir.