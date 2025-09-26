ChatGPT'ye yeni özellik: ChatGPT Pulse tanıtıldı!

Yapay zekâ yarışında öne geçmek isteyen teknoloji devleri, kullanıcıların hoşuna gidecek yeni özellikler geliştirmeyi sürdürüyor. Yapay zekâ yarışında diğer teknoloji devleriyle mücadele eden OpenAI ise "ChatGPT Pulse" isimli yeni bir özelliğin duyurusunu gerçekleştirerek bu konuda yeni bir adım attı.

OPENAI, CHATGPT PULSE'U TANITTI

OpenAI, ChatGPT’ye entegre edilen Pulse adlı yeni özelliğini duyurdu. TechCrunch'ta yer alan habere göre, Pulse, kullanıcılar uyurken kişiselleştirilmiş raporlar üretiyor. Kullanıcıya günde 5 ila 10 kısa brifing sunarak günün gündemine hızlıca hâkim olmasını sağlıyor. Amaç, kullanıcıların sabahları sosyal medya ya da haber uygulamalarına göz atar gibi önce ChatGPT’yi kontrol etmesini teşvik etmek.

Pulse, ChatGPT'nin Google Drive, GitHub veya SharePoint gibi üçüncü taraf uygulamalara güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlayan Connectors özelliğiyle de uyumlu. Kullanıcılar Google Takvim ve Gmail gibi uygulamaları bağladığında, Pulse gece boyunca e-postaları tarayarak sabah en önemli mesajları öne çıkarabiliyor ya da takvime bakarak günün ajandasını oluşturabiliyor.

Gelecekte OpenAI, Pulse’un daha da “ajan benzeri” hale gelmesini hedefliyor. Örneğin restoran rezervasyonu yapabilen ya da kullanıcı adına e-postalar tasarlayıp onay için sunabilen bir yapıya ulaşmak istiyor.

CHATGPT PULSE'U KİMLER KULLANABİLİYOR?

Aylık 200 dolarlık Pro abonelik planındaki kullanıcılar için kullanıma açılan Pulse, uygulamada yeni bir sekme olarak yer alacak. Şirket, Pulse’u ileride tüm ChatGPT kullanıcılarına açmayı planlıyor. Plus aboneleri de yakında Pulse'a erişim sağlayacak.