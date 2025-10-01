Check-up nedir, hangi testleri içerir?

Kişilerin beden sağlıklarının ruh sağlıklarının korunabilmesi hem daha uzun ve sağlıklı bir hayat hem de günlük yaşam kalitesinin düşmemesi adına son derece önemlidir. İlerleyen yaş ile birlikte gelebilecek bazı sağlık sorunları da düzenli kontroller sayesinde erken tanı konarak engellenebilmektedir.

Bireylerin genel sağlık durumlarının kontrol edilmesini, bu amaçla birçok test yapılmasını, bir hastalık varsa erken teşhis koyulabilmesini içeren rutin kontrollere check up adı verilmektedir. Düzenli bir şekilde check up yaptırarak olası hastalıkların önüne geçmek ya da mevcut hastalıkların erken tanı sayesinde ilerlemesini engelleyebilmek mümkün olabilmektedir.

İdrar, gaita, kan, çeşitli görüntüleme yöntemleri gibi birçok test yapılan check up kontrollerinde ortaya çıkan değerler ile kişilerin sağlık durumları hakkında bilgi edinilir. Check-up yaptırmanın önemini doktorlar da vurgulamakta ve kişilerin genel sağlık kontrollerinin düzenli olarak yaptırılmasını önermektedir.

Temel olarak check up yaptırmak kişilerin mevcut sağlık durumlarını değerlendirme hedefi ile uygulanır. Farklı testlerin uygulandığı bir tedbir yöntemi olarak kullanılan check up kişilerin sadece genel sağlık durumunu belirlemek ile kalmaz mevcut hastalıkların belirtiler ile fark edilmese de tespit edilmesini sağlamaktadır. Check up testlerinin yaptırılması genel olarak şu amaçlar etrafında toplanmaktadır:

Kişilerin yaşam kalitelerini arttırmak

Sağlık risklerini değerlendirebilmek

Hastalıkları erken tanı sayesinde belirleyerek tedavi süreçlerini başlatmak

Kişilerin genel sağlık durumlarını takip edebilmek

Check-up testleri nelerdir?

Check up uygulaması birkaç aşamada gerçekleştirilmektedir. İlk aşamada doktor kişilerin tıbbi geçmişlerini inceler ve mevcut belirtileri dinler. Daha sonra fiziksel muayeneler yapılır. Doktorların tanı koymadan önce kişilerden istedikleri bazı testler bulunmaktadır. Kişinin durumuna göre doktor bu süreçte birçok test yapılmasını uygun görür. Ayrıca tam tarama gerekebilir ve bu nedenle röntgen ya da ultrason gibi uygulamalar da gerçekleştirilebilir. Bu uygulama doğrultusunda bakılan alanlar şunlardır:

Kalp hastalıkları

Obezite olasılığı

Damar hastalıkları

Beyin hastalıkları

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Tansiyon

Göz hastalıkları

Kolesterol

Böbrek hastalıkları

Karaciğer hastalıkları

Check up uygulaması kapsamında yapılan testler şunlardır:

Ultrason

Röntgen

Mamografi

Fiziksel muayene

İdrar analizi

Dışkı analizi

Kan tahlilleri

Diş muayenesi

Göz muayenesi

Efor testi

EKG (Elektrokardiyografi)

MR taraması (Manyetik rezonans görüntülemesi)

BT taraması (Bilgisayarlı tomografi)

Farklı check up paketlerinde farklı testler yapılabilir. Kişilerin yaşları, gereksinimleri, hastalıkları ya da şikayetlerine göre uygun paket seçilerek farklı durumlarına bakılabilir. Her bir check up uygulamasında yer alan ortak testler dışında başka değerler de kontrol edilebilmektedir. Gereksinime ve hastanın durumuna göre şu testler de check up uygulaması dahilinde uygulanabilmektedir: