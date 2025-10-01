HABER

Check-up nedir, hangi testleri içerir?

Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, sağlıklı beslenmek, spor aktivitelerini gerektiği kadar yapmak ve her şeyden önce ilerleyen yaş ile birlikte dikkat edilmesi gereken bazı durumları göz ardı etmemek son derece önemlidir. Doktorlar, rutin kontrollerin ve beden sağlığının ön planda tutulması gerektiğinin önemini de vurgulamaktadır.

Ferhan Petek

Kişilerin beden sağlıklarının ruh sağlıklarının korunabilmesi hem daha uzun ve sağlıklı bir hayat hem de günlük yaşam kalitesinin düşmemesi adına son derece önemlidir. İlerleyen yaş ile birlikte gelebilecek bazı sağlık sorunları da düzenli kontroller sayesinde erken tanı konarak engellenebilmektedir.

Check-up nedir?

Bireylerin genel sağlık durumlarının kontrol edilmesini, bu amaçla birçok test yapılmasını, bir hastalık varsa erken teşhis koyulabilmesini içeren rutin kontrollere check up adı verilmektedir. Düzenli bir şekilde check up yaptırarak olası hastalıkların önüne geçmek ya da mevcut hastalıkların erken tanı sayesinde ilerlemesini engelleyebilmek mümkün olabilmektedir.

İdrar, gaita, kan, çeşitli görüntüleme yöntemleri gibi birçok test yapılan check up kontrollerinde ortaya çıkan değerler ile kişilerin sağlık durumları hakkında bilgi edinilir. Check-up yaptırmanın önemini doktorlar da vurgulamakta ve kişilerin genel sağlık kontrollerinin düzenli olarak yaptırılmasını önermektedir.

Temel olarak check up yaptırmak kişilerin mevcut sağlık durumlarını değerlendirme hedefi ile uygulanır. Farklı testlerin uygulandığı bir tedbir yöntemi olarak kullanılan check up kişilerin sadece genel sağlık durumunu belirlemek ile kalmaz mevcut hastalıkların belirtiler ile fark edilmese de tespit edilmesini sağlamaktadır. Check up testlerinin yaptırılması genel olarak şu amaçlar etrafında toplanmaktadır:

  • Kişilerin yaşam kalitelerini arttırmak
  • Sağlık risklerini değerlendirebilmek
  • Hastalıkları erken tanı sayesinde belirleyerek tedavi süreçlerini başlatmak
  • Kişilerin genel sağlık durumlarını takip edebilmek

Check-up testleri nelerdir?

Check up uygulaması birkaç aşamada gerçekleştirilmektedir. İlk aşamada doktor kişilerin tıbbi geçmişlerini inceler ve mevcut belirtileri dinler. Daha sonra fiziksel muayeneler yapılır. Doktorların tanı koymadan önce kişilerden istedikleri bazı testler bulunmaktadır. Kişinin durumuna göre doktor bu süreçte birçok test yapılmasını uygun görür. Ayrıca tam tarama gerekebilir ve bu nedenle röntgen ya da ultrason gibi uygulamalar da gerçekleştirilebilir. Bu uygulama doğrultusunda bakılan alanlar şunlardır:

  • Kalp hastalıkları
  • Obezite olasılığı
  • Damar hastalıkları
  • Beyin hastalıkları
  • Bağışıklık sistemi hastalıkları
  • Tansiyon
  • Göz hastalıkları
  • Kolesterol
  • Böbrek hastalıkları
  • Karaciğer hastalıkları

Check up uygulaması kapsamında yapılan testler şunlardır:

  • Ultrason
  • Röntgen
  • Mamografi
  • Fiziksel muayene
  • İdrar analizi
  • Dışkı analizi
  • Kan tahlilleri
  • Diş muayenesi
  • Göz muayenesi
  • Efor testi
  • EKG (Elektrokardiyografi)
  • MR taraması (Manyetik rezonans görüntülemesi)
  • BT taraması (Bilgisayarlı tomografi)

Farklı check up paketlerinde farklı testler yapılabilir. Kişilerin yaşları, gereksinimleri, hastalıkları ya da şikayetlerine göre uygun paket seçilerek farklı durumlarına bakılabilir. Her bir check up uygulamasında yer alan ortak testler dışında başka değerler de kontrol edilebilmektedir. Gereksinime ve hastanın durumuna göre şu testler de check up uygulaması dahilinde uygulanabilmektedir:

  • Albumin
  • Alfa fetoprotein
  • CRP
  • Demir
  • CA 19 9
  • Kalsiyum
  • Kalsiyum
  • İnsülin
  • Glukoz
  • Folik asit
  • ESR – Sedimentasyon
  • Kan sayımı – Hemogram
  • HBsAg
  • Sofyum
  • Prostat Spoesifik Antijen
  • Kreatinin
  • Kolesterol TOTAL
  • Kolesterol LDL
  • Kolesterol HDL
  • TSH
  • Üre
  • Ürik asit
  • Vitamin B12
  • Vitamin D
  • Potasyum
