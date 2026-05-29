CHP anketinde dikkat çeken sonuç: AK Parti seçmeni bile ‘kurultay’ dedi!

CHP’de “mutlak butlan” tartışmaları ve Genel Merkez’e yönelik polis müdahalesinin yankıları sürerken, KONDA Araştırma’nın yayımladığı son anket dikkat çekti. Ankete göre toplumun geniş kesimi, CHP’nin mevcut krizi hızla yeni bir kurultayla çözmesi gerektiği görüşünde birleşiyor.

Konda Genel Müdürü Aydın Erdem, 'mutlak butlan' kararının ardından yaptıkları araştırmanın sonuçlarını Flu TV'de İlker Canikgil'in yayınında paylaştı.

“CHP’nin içinde bulunduğu durumu düşündüğünüzde bundan sonra sizce ne olmalı?” sorusunun yöneltildiği araştırmada Türkiye genelinde katılımcıların yüzde 59’u “Hızlıca yeni bir kurultay toplanmalı” yanıtını verdi. “Mevcut yönetim kararı yok sayarak göreve devam etmeli” diyenlerin oranı yüzde 26’da kalırken, “Kılıçdaroğlu genel başkanlık görevine gelmeli” diyenlerin oranı ise yüzde 15 oldu.

AK PARTİ VE MHP SEÇMENİ DE ‘HEMEN KURULTAY’ DEDİ

Anketin en dikkat çekici bölümü ise iktidar seçmeninin yaklaşımı oldu. AK Parti seçmeninin yüzde 53’ü, MHP seçmeninin ise yüzde 68’i CHP’nin yeni bir kurultay düzenlemesi gerektiğini düşünüyor. Özellikle MHP tabanındaki bu yüksek oran, kriz sürecinin yalnızca CHP seçmeni tarafından değil, tüm siyasi bloklar tarafından yakından takip edildiğini de gözler önüne serdi.

CHP’LİLERİN SADECE YÜZDE 5’İ ‘KILIÇDAROĞLU’ DEDİ

CHP seçmeninin yüzde 53’ü ise yeni kurultay isterken, yüzde 43’ü de mevcut yönetimin görevine devam etmesi gerektiğini savunuyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkan olması gerektiğini düşünen CHP’lilerin oranı ise yalnızca yüzde 5’te kalıyor.

DEM Parti seçmeninde de benzer bir eğilim dikkat çekti. DEM Partililerin yüzde 46’lık kesimi CHP’de yeni kurultay isterken, yüzde 40 mevcut yönetimin devamından yana görüş bildiriyor.

Kararsız seçmen ve sandığa gitmeyeceğini söyleyen gruplarda da “kurultay” seçeneğinin açık ara önde çıkması, toplumun önemli bölümünün CHP’deki tartışmanın hızlı şekilde sonuçlanmasını beklediğini gösterdi.