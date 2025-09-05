CHP'de '15 Eylül' planı! Kulislerde bu konuşuluyor: Gözler o tarihe çevrildi

CHP'de şaibeli kurultay iddiaları üzerine başlayan tartışmalar devam ediyor. Geçen günlerde CHP'nin İstanbul İl Kongresi iptal edilmiş ve Gürsel Tekin başkanlığında bir heyete atanmıştı.

Söz konusu karara benzer bir kararın 15 Eylül'de CHP'nin 38'inci Olağan Kurultay davasına ilişkin davada da çıkacağı şimdiden konuşulmaya başlandı.

GÖZLER O TARİHE ÇEVRİLDİ

Kulislerde CHP yönetiminin 15 Eylül öncesinde 39. Olağan Kurultay tarihini ilan etmeye hazırlandığı konuşuluyor. 9 Eylül Salı günü partinin kuruluş yıldönümünde toplanacak Parti Meclisi'nde Olağan Kurultay'ın tarihi kararlaştıracak.

Bu tarihin de kasım ayının üçüncü ya da dördüncü haftası olması planlanıyor.

SİYASİ SONUCUN ÖNÜNE GEÇİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

CHP kurmayları, 15 Eylül'deki davadan önce Olağan Kurultayın tarihinin ilan edilmesiyle, mahkemede çıkacak kararın siyasi bir sonuç doğurmasının önüne geçileceği, karar ne olursa olsun Kasım ayında Olağan Kurultay yapılmasının engellenemeyeceği görüşünü savunuyor.