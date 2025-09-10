CHP'de 'kayyum' gerilimi! "Gürsel Tekin'in izin listesi" diyerek isimleri tek tek paylaştı: Hepsini biliyoruz!

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Emir, CHP İstanbul İl Yönetimi’ne kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ve ekibinin, eski il binası olan ve şu anda Genel Başkan Özgür Özel’in çalışma ofisi olarak kullanılan binaya giriş yapacak kişilerin isimlerini içeren bir liste hazırladığını kamuoyuyla paylaştı.

Söz konusu listeyi gösteren Emir, ayrıca Tekin'in yanındaki bazı isimlerin sosyal medya üzerinden CHP ve Özgür Özel'e yönelik ağır ifadelerin yer aldığı paylaşımları ifşa etti.

Meclis'te konuşan Emir "Kayyum diyor ki bu 30 kişiyi alın. Başkalarını bu binaya almayın diyor. Bir defa sen kayyumsun böyle bir yetkin yok. Orası ayrıca hepinizin bildiği gibi genel başkanımızın çalışma ofisi. Senin bir defa orada polis zoruyla bizim partimizin mülkiyetinde olan bir mülkte polis zoruyla oturup hem de genel başkanımızın çalışma ofisi olarak tanımlanmış, Yargıtay'a bildirilmiş, valiliğe bildirilmiş bir mülkte oturma hakkın yok, fiilen cebren oturuyorsun. Seni oraya oturtan İstanbul Valisi'ne yazıklar olsun. Oradan hemen çekilmeniz lazım ve artık oradaki bizim mülkümüze artık gasp etmemeniz lazım. Ama kayyum diyor ki 'Kimseyi almayın, rahatım bozulmasın.' Kimler girsin? 30 kişi" dedi.

Emir, bu isimlerin CHP'yi hedef alan sosyal medya paylaşımlarını da gösterdi:

Bakın daha bu kayyum gelirken Yusuf Aydın isimli bir kişiyle geldi, gördünüz. Beş bin polisle geldi. Özel koruma ordusuyla geldi. Buradan sesleniyorum. O özel koruma ordusunun kimler tarafından gönderildiğini, kimler tarafından finanse edildiğini biliyoruz. Her birini zamanı geldikçe açıklayacağız. Arkanda kim var? Kimden destek alıyorsun? Bu operasyonu kimler adına yapıyorsun? Hepsini biliyoruz. İşte bakın Yusuf Aydın. Kankası. Kim bu peki bu Yusuf Aydın? Bakalım değerli arkadaşlar. Tek tek bakalım. Orada polise yetki verilsin, milletvekilleri gözaltına alınsın diyor. Bakar mısınız terbiyesize? Milletvekilleri gözaltına alınsın diyor. Ve işte aynı operasyonun bir parçası olarak da milletvekilinin gözüne gaz sıkıyorlar.

Beş bin polisle, özel koruma ordusuyla, gazla, tozla, jopla girmeleri böyle CHP'li olmaz. Bakın o Yusuf'un paylaşımlarına bakın. Özgür Çelik'e tehditlerine bakın. Bu tweetlerin hepsini paylaşacağız. Her yerde herkesi tehdit etmiş. Ama bu arkadaş aynı zamanda bir Tayyip Erdoğan hayranı. Bir Tayyip Erdoğan hayranı CHP'lilere kan kusan, kin kusan bir kişi Gürsel Tekin'in, kayyumun aracında milletvekillerine gözdağı veriyor.

Peki bunlar yetiyor mu? Ferhat İşçimen... Yusuf Aydın birlikte Twitter'da, X hesabında odalar açıyorlar. Propagandalar yapıyorlar. Bakın kankalar bunlar. Peki bu Ferhat İşçimen kim? Ferhat İşçimen Gürsel Tekin'in bina sorumlusu olarak atadığı kişi. O kadar güveniyor ki bina sorumlusu olarak atamış. Yani kankası, sağ kolum budur demiş.

Peki bakın zincirlere bakın. Bu Ferhat İşçimen kimmiş? Oturmuş abisinin yanına. Bunlar çağrı heyeti izliyorlar değil mi? Yani geleceğiz, kongreyi yapıp gideceğiz diyorlar değil mi? İnanıyor musunuz buna? Bakın bütün pislik temizlenene kadar buradayız diyor. İşte bu. Abisinin yanından attığı tweet'e bakın. Bakar mısınız? Bu alçaklık değilse nedir? Bunlar ne partili, ne hukuka saygısı var, ne adalete saygısı var. Gelmiş bizim bir CHP binasında bunu yapabiliyor. Kimden cesaret alıyor?

Ferhat İşçimen Erkan Çakır'ın yani şu anda dolandırıcılıktan cezaevinde bulunan ve zamanında da Cumhuriyet Halk Partisi'ne ağır iftiralarda bulunmuş meczubun kankası. İlişkiler ağı bitmiyor. Burada uzun bir liste var. Taner Bozkaya var mesela. Hep Gürsel Tekin'le siyaset yapmış. Gürsel Tekin'in kankası sıfatında birisi. Eşi, dostu akrabayı doldurmuşlar. Bulamıyorlar arkadaşlar, bulamıyorlar. Kolay değil.

"ÇOĞU ÜYE DEĞİL"

Bu listede Süleyman Bayraktutan var. Süleyman Bayraktutan'ın da yine İl kongremizle ilgili iftiralarını görüyoruz. Yani kirli bir ekip ilk günden beri iftiralar atıyorlar. Soruşturma dosyalarına ifadeler veriyorlar ve şimdi de binaya girecek 30 kişiden birisi seçilmişler. Ve yine bu Süleyman Bayraktutan'ın genel başkanımız Özgür Özel ile ilgili hakaret dolu tweetleri. İşte bunlar arkadaşlar. Tarafsızız diyorlar ya. Biz partiliyiz diyorlar ya bunların parti ile ilgisi yok. Çoğunun üyelik şeyi bitmiş...

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in paylaştığı listede yer alan isimler şöyle:

Serkan UZUN

İsmail Atakan ALTUN

Ömer KUTLU

Cevher SÖNMEZ

Cihan SARITUNÇ

Taner BOZKAYA

Eyüp YILMAZ

Koray GÖBEL

Ahmet NURSOY

Kurtuluş UYGUR

Alim ŞAHİN

Emin KAN

Serdar FIRAT

Kamil YILMAZ

Doğukan KILIÇ

Servet Mirhan İŞÇİMEN

Mehmet ŞILDIR

Selçuk NARSAP

Ömer KAYA

Turan ÖZDEMİR

Abdulkadir SEZGİN

Özgür ÇELİK

Cüneyt ÇOBANLAR

Süleyman BAYRAKTUTAN

Duran ACAR

Atakan DEMİRCİ

Mithat ŞAHİN

Zeynel KIZILKAYA

Mustafa AYDEMİR

Nadir ARSLAN

Tolga ÇOBANOĞLU