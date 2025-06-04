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CHP'de kayyum teyakkuzu! Özel, MASAK raporunu işaret etti: "İddiaları kanıtlayan parasal bir bağ bulunamadığı belirtilmiş"

Siyasetin önemli tartışmalarından biri 'CHP'ye kayyum atanacağı' iddiası oldu. Bazı isimler CHP'nin kurultayına ilişkin devam eden süreçte partiye kayyum atanacağını savunurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün yaptığı grup toplantısında bu iddialara sert şekilde yanıt verdi. Deniz Zeyrek'e de konuşan Özel, MASAK raporlarını incelediğini vurguladı ve "Raporda iddiaları kanıtlayan parasal bir bağ bulunamadığı belirtilmiş" dedi. CHP'li Tanrıkulu ise "Her ihtimale hazırlıklı olmak gerek " dedi

CHP'de kayyum teyakkuzu! Özel, MASAK raporunu işaret etti: "İddiaları kanıtlayan parasal bir bağ bulunamadığı belirtilmiş"
Melih Kadir Yılmaz

Özgür Özel’in genel başkan seçildiği CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin devam eden hukuki süreç sonunda CHP'ye kayyum atanacağı iddiaları her gün tartışılıyor.

"SEÇİM OLMADAN GELECEK ADAMIN ALNINI KARIŞLAR"

Dün grup toplantısında konuşan Özel ise kayyum iddialarına sert çıkmış ve "Atatürk’ün partisini ne kayyuma bırakırız ne yargı oyunlarıyla kimseye teslim ederiz, hodri meydan. 2 milyon üyemiz seçim olmadan gelecek adamın alnını karışlar" demişti.

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ÖZEL: "RAPORDA İDDİALARI KANITLAYAN PARASAL BAĞ BULUNAMADIĞI BELİRTİLMİŞ"

Özel, konuyla ilgili olarak Nefes yazarı Deniz Zeyrek'e de konuştu. MASAK raporunu incelediğini söyleyen Özel, "Raporda iddiaları kanıtlayan parasal bir bağ bulunamadığı belirtilmiş" dedi.

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"SANIKLARIN LEHİNE SONUÇLANIRSA HUKUK DAVASININ HİÇBİR ZEMİNİ KALMAZ"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da konuyla ilgili olarak Zeyrek'e değerlendirmelerde bulundu. Tanrıkulu, "Ceza davası sanıkların lehine sonuçlanırsa hukuk davasının hiçbir zemini kalmaz. Yerel mahkemede dava sonuçlandıktan sonra temyiz aşamaları var. Temyiz sonuçlanana kadar CHP kendi olağan kongre sürecini tamamlar ve olağan kongresini yapar" dedi.

Açıklamalarına devam eden Tanrıkulu, "İddiacılara göre kurultay delegelerinin belirlenmesi sürecinde sorun yok, sorun kurultayda yaşanmış. Ancak aynı delege heyeti 6 Nisan’da yeni bir yönetim seçti. Yeni yönetim listesinde değişiklikler yaptı" şeklinde konuştu.

"HER İHTİMALE HAZIRLIKLI OLMAK GEREK"

Ayrıca sürece temkinli yaklaşan Sezgin Tanrıkulu, "Yaşananlara baksana, bu düzende mahkemeler kadını erkek, erkeği kadın yapar. O nedenle her ihtimale hazırlıklı olmak gerek" ifadelerini kullandı.

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Özgür Özel CHP kayyum sezgin tanrıkulu
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