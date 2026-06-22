CHP'de yarın grup toplantısında konuşacak isim belli oldu!

CHP'de iki haftadır grup toplantısı krizi yaşanıyor. İki hafta öncesinde yaşanan gerginliğin ardından Özgür Özel Manisa programını iptal ederek kürsüye çıkmıştı.

ÖZEL'DEN TOPLANTI BAŞVURUSU

Yaşananların ardından Kılıçdaroğlu cephesi de Özel cephesi de geçen hafta, grup toplantısı yapmama kararı almıştı. Ancak bugün yeni bir gelişme yaşandı. Özel, yarın grup toplantısı yapmak için TBMM'ye başvuru yaptı.

GEÇEN HAFTA ANLAŞMIŞLARDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu hafta TBMM Grup Toplantısı yapmayacağını duyurmuş ve "Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır. Partimizin önceliği; kişisel ya da dönemsel tartışmalar değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal gücünü, ortak aklını ve toplumsal sorumluluğunu korumaktır" demişti.