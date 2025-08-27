HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

CHP'den ayrılacak mı? Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'den iddialara yanıt

CHP'de belediye başkanlarında yaşanan istifa gelişmesi sonrasında aynı kararı Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in de alacağı iddia edildi. Demir "Ben partimin sadık neferiyim, ayrılmam söz konusu değildir. Şerefli Ardahan halkının oylarıyla CHP'den seçilerek 6 buçuk yıldır Belediye Başkanlığı yapıyorum" dedi.

CHP'den ayrılacak mı? Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'den iddialara yanıt

Ardahan'ın Göle ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilerek belediye başkanlığı yapan Gökhan Budak'ın aniden istifa etmesi sonrası Belediye Başkanımız Faruk Demir hakkında ortaya atılan bir takım gerçek dışı iddialara Demir'den çok sert tepki geldi.

CHP den ayrılacak mı? Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir den iddialara yanıt 1

"AYRILIK KARARI ALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Sosyal medya hesaplarından iddialarla alakalı bir açıklama yayınlayarak CHP'ye bağlılığını vurgulayan Demir, bu söylentilerin kasıtlı olarak çıkarıldığını söyleyerek, "Ben CHP'liyim, yıllardır bu partide hizmet verdim, vermeye de devam edeceğim. Milletvekilliği kimliğim var. Şerefli Ardahan halkının oylarıyla CHP'den ikinci defa yani şu an itibariyle 6 buçuk yıldır Belediye Başkanlığı yapıyorum. Göle Belediye Başkanı partimizden ayrılarak yanlış bir karar verdi. Biz partimizin sadık neferiyiz, herhangi bir ayrılık kararı almamız mümkün değildir. Dimdik ayakta duruyorum, partim olan CHP'den can Ardahan'ımıza hizmet vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şırnak'ta 39 bin 691 yolcu havayolunu tercih ettiŞırnak'ta 39 bin 691 yolcu havayolunu tercih etti
ABD’de ilkokula silahlı saldırı: 3 ölü, 20 yaralıABD’de ilkokula silahlı saldırı: 3 ölü, 20 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Ardahan CHP istifa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

ASSAN Group'a ait 10 şirkete kayyum atandı! Sahibi ve şirket müdürü gözaltına alındı

ASSAN Group'a ait 10 şirkete kayyum atandı! Sahibi ve şirket müdürü gözaltına alındı

Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresini son dakika olarak duyurdular! 2 gün içinde imzayı atıyor...

Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresini son dakika olarak duyurdular! 2 gün içinde imzayı atıyor...

İmamoğlu çiftinin gözaltına alınan avukatı hakkında yeni gelişme

İmamoğlu çiftinin gözaltına alınan avukatı hakkında yeni gelişme

Aselsan 'Büyük gün' demişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: "Çelik Kubbe'yi envantere alıyoruz"

Aselsan 'Büyük gün' demişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: "Çelik Kubbe'yi envantere alıyoruz"

Bursa'da yasak aşk iddiası can aldı! 3 çocuk annesini acımadan katletti

Bursa'da yasak aşk iddiası can aldı! 3 çocuk annesini acımadan katletti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.