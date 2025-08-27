CHP'den ayrılacak mı? Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'den iddialara yanıt

Ardahan'ın Göle ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilerek belediye başkanlığı yapan Gökhan Budak'ın aniden istifa etmesi sonrası Belediye Başkanımız Faruk Demir hakkında ortaya atılan bir takım gerçek dışı iddialara Demir'den çok sert tepki geldi.

"AYRILIK KARARI ALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Sosyal medya hesaplarından iddialarla alakalı bir açıklama yayınlayarak CHP'ye bağlılığını vurgulayan Demir, bu söylentilerin kasıtlı olarak çıkarıldığını söyleyerek, "Ben CHP'liyim, yıllardır bu partide hizmet verdim, vermeye de devam edeceğim. Milletvekilliği kimliğim var. Şerefli Ardahan halkının oylarıyla CHP'den ikinci defa yani şu an itibariyle 6 buçuk yıldır Belediye Başkanlığı yapıyorum. Göle Belediye Başkanı partimizden ayrılarak yanlış bir karar verdi. Biz partimizin sadık neferiyiz, herhangi bir ayrılık kararı almamız mümkün değildir. Dimdik ayakta duruyorum, partim olan CHP'den can Ardahan'ımıza hizmet vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır