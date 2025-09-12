CHP'den mahkemeye 'kayyum' başvurusu! Gürsel Tekin’in görevi bitecek mi?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin İstanbul İl Yönetimi'nin görevini düşürmesinin ardından Gürsel Tekin ve beraberindeki 'çağrı heyeti' isim kayyum olarak atanmıştı.

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi ise, CHP'nin 2023'teki İstanbul Olağan İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davayı esastan reddetti.

Son olarak geçici tedbir olarak alınan kayyum kararının kaldırılması için CHP avukatları 45. Asliye Hukuk mahkemesine başvurdu.

Başvurunun kabul edilmesi halinde Gürsel Tekin ve beraberindeki kayyum heyetinin görevi fiilen sona erecek.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır