CHP'den merak uyandıran hamle! Özgür Özel ilk kez açıkladı: "Sürprizler de olacak"

CHP tarihinin en hareketli günlerinden geçmeye devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu, diğer belediye başkanlarına yönelik yargı süreçleri derken Genel Başkan Özgür Özel partisinin tüm bu konulara ilişkin yol haritasını açıklamayı sürdürüyor. 14 Aralık 2027'yi işaret eden Özel, "O gün ya iktidarda ya da iktidara yürüyüşümüzün bininci gününde olacağım" sözleriyle dikkat çekti. Nefes'e konuşan Özel ayrıca "Ekrem başkanın aday olamamasının faturasını Erdoğan’a ödetmeden yeni bir aday çıkartmak doğru değil" şeklinde çarpıcı bir çıkışa da imza attı.

Özel'in dikkat çeken açıklamaları şöyle:

"EKREM BAŞKANLA GÖRÜŞMEYE İZİN VERMİYORLARSA TEPELERİNE BİNERİZ"

GÖRÜŞME İZNİ: Ekrem Başkan’la, hemen her hafta görüşüyoruz. Bu hafta görüşemedik, benim başvurum yoktu. Ancak başvuru yapanlara da izin çıkmamış. Bir bakacağız, görev değişikliği, şu bu… Bu işin 2-3 gün mazereti olur. Ama Ekrem Başkan’la görüşmeye izin vermiyorlarsa, tepelerine bineriz tabii, yapacak bir şey yok. O izni verecek, vermeme gibi bir durumu yok. Hatırlarsınız Ahmet Özer’e de 20 gün izin çıkmadı, sonra biz sertleşince izni vermeye başladılar. Çok erken tepki göstermek istemiyoruz, kötü niyet varsa gereğini yapacağız.

MİTİNGLER: Önümüzdeki süreçte İstanbul’un üç seçim bölgesinde mitingler düzenlenecek. 3’üncü bölge operasyon olan bir ilçe olabilir. 2’nci bölge Eyüpsultan, 1’inci bölge Kadıköy veya Üsküdar olabilir. 19 Mart’ta Saraçhane’de miting olacak.

AK PARTİ’NİN STRATEJİSİ: AK Parti’nin eskiden bir stratejik aklı vardı, beğen beğenme. Şu anda stratejik akılla yönetilmeyi bıraktı. Kararları kim alıyor, hangi hissiyatla alıyor? Bu kadar göz göre göre yanlış yapmamaları lazım. Siyasi strateji hatası yapıyorlar.

"2 MART’TA 350 KİŞİLİK KADROYU, BİR FOTOĞRAFI TÜRKİYE’NİN ÖNÜNE KOYACAĞIZ"

İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜ: Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) açtık. Parti okulunu parti bünyesine aldık. Bir yerde büyük direniş veriyoruz, bir yandan da petekteki arılar gibi parti programına, hükümet programına ve seçim vaatlerine çalışan 130 kişi Çevre Sokak’ta çalışıyor. Ben 15 günde bir CAO’ya başkanlık ediyorum. Bunu ilk kez burada açıklıyorum. 2 Mart’ta 350 kişilik kadroyu, bir fotoğrafı Türkiye’nin önüne koyacağız. Öne çıkan 20 vaadimizi, bu ülkenin sorunlarına kalıcı çözümleri nasıl üreteceğimizi anlatan bir sunumla Türkiye’nin karşısına çıkacağız. 2 Mart’ta 20 vaat için bir start, bir başlangıç olacak. Temel vatandaşlık geliri de olacak sürpriz şeyler de olacak. Taklit edilmesini istemediklerimizi seçim döneminde anlatacağız. Okulda mutlaka 3 kap sıcak yemek vaadini, bütün herkesin duyması gerekir. 9 Mart’ta da Ekrem İmamoğlu iddianamenin karşısına dikilecek. Dünya siyaset tarihinin en büyük seçim kampanyasındayız. 338’inci gündeyiz. “Gerekirse 1000 günlük kampanya yaparız” demiştik. Daha üçte biri bitti üçte ikisi duruyor. Geçen sürenin iki katı geçtiğinde, AK Parti’den kurtulmuş olacağız. 14 Aralık 2027 tarihinde ya iktidarda ya da iktidara yürüyüşümüzün bininci gününde olacağım.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ: Bu iktidarla bir anayasa yapmaya niyetimiz yok. Ama anayasa değişikliği diye neyi getirecekler, gerçek niyetleri ne bunları görmek lazım. Bizi dışarıda bırakacağı bir sürece liderlik etmesini kabul etmem.

'1 MART TEZKERESİ' UYARISI

SÜREÇ KOMİSYONU, DIŞ POLİTİKA: Süreç komisyonu ve CHP üzerine düşeni yaptı. İş; İran, Suriye ve Irak’ta neler olacağı ile ilgili. 1 Mart tezkeresini unutmamak lazım. 1 Mart’ta, karşımızda, o günün Amerikan yönetimine “Askerinizi Doğu ve Güneydoğu’da konuşlandırıp Kuzey Irak’ı işgal edebilirsiniz. Yeter ki benim önümü açın, beni meşru görün” dedi. Partisinin başında ama henüz başbakan değilken Amerika’ya 1 Mart tezkeresini taahhüt etmiş birinden, Erdoğan’dan bahsediyoruz.

Maalesef bizim ülkenin başında da ABD ile o pazarlığı geçmişte yapmış birisi var. Ve o pazarlığı yaptıklarından çok daha gözü kara bir Trump var. O yüzden “İç cepheyi güçlendirelim” diyor ya Bahçeli, evet iç cepheyi kuvvetli tutmakta ben varım ama Erdoğan’a karşı müteyakkız da olmak lazım. Erdoğan Irak’taki pazarlığın benzerini ABD ile yaparsa, burada Bahçeli’nin tutumu da çok belirleyici olacak. Şimdi kendi siyasi geleceği açısından İran üzerinden pazarlık konusu yaptığında Erdoğan’ı mı düşüneceğiz, Türkiye’yi mi düşüneceğiz? Trump’la Erdoğan İran işgalinde anlaştıysa, Türkiye için de yeniden bir asker postalı tehlikesi varsa, iç cepheyi güçlendireceğiz diye Amerikan postalına, Erdoğan’a destek verecek halimiz yok.

"İÇERİDE DE OLSA ADAYIMIZ EKREM BAŞKANDIR"

CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI: Ekrem İmamoğlu’nun hapiste olması ve aday olamaması bir maliyettir. Rakibinden korkan korkağa, maliyettir. Bu maliyeti ortadan kaldırmamak lazım. Benim “A, B, C, Z planım İmamoğlu” dememin sebebi bu. İçeride de olsa adayımız Ekrem Başkandır, yeter ki diploması dönsün. Önce bunu yaptırmadığını görelim.

"BİR GÖRSÜN HACI AMCA İMAMOĞLU’NUN ADAY OLMAMASINI, BAKALIM FATURAYI NASIL KESECEK"