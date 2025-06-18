CHP Genel Başkanı Özel Avcılar'da çağrıda bulundu! "Hem terörsüz Türkiye için hem de iç cepheyi güçlendirmek için..."

CHP lideri Özel Avcılar'daki mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Özel, "Hem terörsüz Türkiye için hem de iç cepheyi güçlendirmek için. Yargılamaları düzgün yapın, arkadaşlarımız ailelerinin yanına dönsünler. Hak yerini bulsun." dedi.

Özel'in açıklamalarının satır başları şu şekilde;

"HEM UTKU'YA HEM EKREM İMAMOĞLU'NA KEFİLİM"

"Avcılar, 1994'ten beri 7 kez seçim yaşadı. Bu seçimlerde 33 yaşında, bakmaya kıyamayacağınız, gözlerinin içinden zeka fışkıran, gençlik kollarından gelen kardeşimizi, Utku Caner Çaykara'yı aday yaptık ve milyonları kazandık. Ömrümün sonuna kadar Utku'nun namusuna kefilim. Hem Utku'ya hem Ekrem İmamoğlu'na kefilim.

"GİZLİ TANIKLARLA ADALET OLMAZ"

Ey Erdoğan, bana diyorsun ki; "Etkin pişmanlıktan yaran, onları bırak" onları tanıdığım, atadığım güne pişman değilim. Sonuna kadar kefilim.

İftirayla kara çalarak lekeleyerek sonuç almaya çalışmak korkaklıktır. Biz meydandayız, karşındayız gel mücadele edelim. Gizli tanıklarla, yalancı şahitlerle, şantajlarla adalet olmaz.

"47 YIL BOYUNCA 1. PARTİ OLAMADIK SABRETTİK ONLAR 47 AY BİLE SABREDEMEDİLER"

AK Gençlik'e sesleniyorum; Partiniz kuruldu, 23 yıl boyunca seçimlerde 1. parti oldu. Biz 47 yıl boyunca 1. parti olamadık. Suçu ne seçmene attık ne de olmayacak işlere kalkıştık. Hatayı kendimizde aradık. Çalıştık, uğraştık en sonunda gençlerle ve kadınlarla büyük bir değişimi ve başarıyı yakaladık.

23 yıldır Sayın Erdoğan'ın partisi ilk kez seçim kaybetti. Bizim 47 yıl boyunca gösterdiğimiz sabrı 47 ay bile gösteremediler. AK Gençlik'e sesleniyorum; topu ver biz gideceğiz CHP ile maç yapacağız deyin. Eğer topu alır gelirseniz belki 1 maçı kaybedersiniz. Ama siyaset tarihinde topu kaybedince kesen, kaçan değil demokratların arasında geçersiniz.

Bir siyasi partinin, seçimi kazanınca ne yaptığıyla karar veremezsiniz. Zor olan mağlubiyeti kabul edebilmek. Bir seçim kaybedip de bu şekilde çamura yatarsanız tarihe korkaklar olarak geçersiniz. Tüm seçmen arkadaşlara sesleniyorum; korkaklarla değil haklılarla omuz omuza mücadele edin.

"UTKU'NUN AZİZ İHSAN AKTAŞ İLE TANIŞIKLIĞI YOK"

Utku'yu ne ile suçluyorlar biliyor musunuz? Güya bu Aziz İhsan Aktaş seçimden önce güya CHP'ye bir tane araç yollamış, güya o araç kullanılmış. 'Şuna şuna verdim' diyor. Utku'nun bu kişilerle tanışıklığı, teması yok. Peki bu adam (Aziz İhsan Aktaş) daha sonra Avcılar'da herhangi bir ihale alabilmiş mi? alamamış! Utku'nun suçu neymiş? Avcılar'da başarılı olmakmış.

"KAYIP İBB ARAÇLARINDAN 59'U AK PARTİ'NİN İLÇE BİNASINDAN ÇIKTI"

Utku'ya illa bir suçlama yazacaklar ya, 'mal varlığını aklama suçu' olarak yazmışlar. Duyunca şok olmuş. Eğer Utku, 1 gün tutuklu kalacaksa, AK Partili bütün siyasetçiler ömür boyu hapis yatarlar. 2019'da İBB'yi aldık araçları saydılar 879 araç kayıp. Nerede bu arabalar? 59'u AK Parti'nin ilçe binasından çıktı.

"EMEKLİ, 23 YIL ÖNCE MAAŞIYLA 8 ÇEYREK ALTIN ALIYORDU, ŞİMDİ 2 ÇEYREK ALTIN ALABİLİYOR"

Buradan tüm AK Partili emeklilere sesleniyorum; Bundan 23 yıl önce en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu, bugün en düşük emekli maaşı 2 çeyrek altın alabiliyor. Bedeli sen ödüyorsun emekli amcam, 8 çeyrek altından 2'ye düştük AK Parti iktidarında. Asgari ücretli 7 alıyordu şuanda 3 çeyrek altın alabiliyor. Almıyor bile bugünkü asgari ücret 3 çeyrek altın.

"SİYASİ DARBE YAPARAK İÇ CEPHE TAHKİM EDİLMEZ"

Ülkemizin etrafı ateş çemberine dönmüş durumda, yukarıda Rusya-Ukrayna savaşı var hemen aşağıda Suriye'de düzensizlik var. İsrail, Filistin'e saldırarak binlerce masum insanı öldürdü. Şimdi İran'a saldırarak bunu yapıyor. Türkiye'de iç cepheyi güçlendirmek lazım. Peki iç cepheyi güçsüz kılan kim? Milletin huzurunu bozarak iç cephe tahkim edilemez. Siyasi darbe yaparak iç cephe tahkim edilmez. İç cephe tahkim olacak, demokrasi ve adaletle olur. Zulmü bırakarak olur.

Buradan çağrıda bulunuyorum; hem terörsüz Türkiye için hem de iç cepheyi güçlendirmek için. Yargılamaları düzgün yapın, arkadaşlarımız ailelerinin yanına dönsünler. Hak yerini bulsun. Millet yalanı da cevabını da duysun. Cesaretiniz varsa yargılamayı TRT yayınlasın. Millet izlesin.