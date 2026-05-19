CHP Genel Başkanı Özel: "Gençler Cumhuriyet’e ve Cumhuriyet’in kazanımlarına sahip çıkmaya kararlı"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Gençler Ata’ya vefalarını gösteriyorlar. Bugünler Cumhuriyet’e sahip çıkmanın en önemli olduğu zamandır. Görüyoruz ki gençler Cumhuriyet’e ve Cumhuriyet’in kazanımlarına sahip çıkmaya kararlı" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında partisinin Gençlik Kolları’nın Ankara’da düzenlediği 19 Mayıs Gençlik Kortejine katıldı. Gençlik Caddesi’nde dahil olan Özel, burada basın mensuplarına değerlendirmede bulunduktan sonra yürüyüşe eşlik etti. Özel, "Hepinizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Bugün biz burada gençlik kollarımızın Ata’ya saygı yürüyüşüne eşlik etmeye geldik" ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK BİR DEHA VE MUHTEŞEM BİR ASKERDİ"

Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çok iyi bir siyasetçi olduğunu söyleyerek "Şunu söylemek istiyorum bugün için; Atatürk, bir dehaydı ve muhteşem bir askerdi. Genelkurmay Başkanı’ydı, Başkomutandı ama Cumhuriyet’i Genelkurmay Başkanlarına ya da orduya emanet edip gitmedi. Çok iyi bir siyasetçiydi, devletin başıydı ama kendinden sonraki Cumhurbaşkanlarına emanet edip gitmedi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucusuydu ama dönüp de ‘Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi’ne, benden sonraki Genel Başkanlara emanettir’ demedi. O, Cumhuriyeti sadece gençlere emanet etti" diye konuştu.

"GENÇLER CUMHURİYET’E VE CUMHURİYET’İN KAZANIMLARINA SAHİP ÇIKMAYA KARARLI"

Atatürk’ün Cumhuriyet’i gençlere emanet ettiğini belirten özel, "Gençler Ata’ya vefalarını gösteriyorlar. Onlara bugünlerini armağan eden Atatürk’e vefalarını gösteriyorlar. Bugünler Cumhuriyete sahip çıkmanın en önemli olduğu zamandır. Görüyoruz ki gençler Cumhuriyet’e ve Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmaya kararlı. Ben, 51 yaşında ‘genç lider’ olarak bilinen, söylenen biri olarak bunu reddediyorum. Türkiye’de siyaset çok yaşlı, ben dahi çok yaşlıyım. Gençlerin önünü açıp, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Cumhuriyet’i gençlere emanet edecek’ bir süreç yaşayacağız. Cumhuriyet’i bir kez daha gençlerle buluşturacağız. Onu gerçek sahiplerine emanet edeceğiz. Büyük bir huzurla kendi köşelerimize çekileceğiz. O mücadeleyi, bunu yapabilmemiz için en büyük görev gençlerdedir. Onlara güveniyoruz. Onlarla birlikte yürüyoruz" açıklamasında bulundu.
Özel, yürüyüşün sonunda gençlik kollarına Anıtkabir’e sunmak üzere çelenk verdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

