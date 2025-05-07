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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Bu coşkuyu gölgelemek isteyen birileri..."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu meydan 40 bin metrekarelik bir alan. Gençlerin talebiyle bu meydanı Ekrem İmamoğlu'nun gayretiyle İstanbul Üniversitesi geri kazandı. Bu coşkuyu gölgelemek isteyen birileri, aydınlatmamak için elinden geleni yaptı" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Bu coşkuyu gölgelemek isteyen birileri..."
Recep Demircan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Beyazıt'ta düzenlenen mitingde konuşuyor.

Özel'in açıklamasından satır başları:

Size inanan, İstanbul Üniversitesi'nden mezun olan ve sizin görevlendirdiğiniz, haksızca tutuklanan Ekrem İmamoğlu da sizin o gözlerinizdeki ışıltıya güveniyor. Bu meydan 40 bin metrekarelik bir alan. Gençlerin talebiyle bu meydanı Ekrem İmamoğlu'nun gayretiyle İstanbul Üniversitesi geri kazandı. Bu coşkuyu gölgelemek isteyen birileri, aydınlatmamak için elinden geleni yaptı.

Bu meydan mücadeleyi de bilir, kirli ellerin oyunlarını da bilir. Burada tam 160 bin kişiyiz.

Biz barışçıyız ama iyi niyetimize güvenip kimse ama kimse bizi ezmeye kalkmasın. Eğer bizi kavgaya davet edersiniz o zaman işler değişir. Birileri bizi kavgaya davet etti, davetleri kabuldür.

Erdoğan Beyazıt'ta ne oluyor diyorsan, 200 bin genç toplanmış senin diplomanı sorguluyorlar. Diplomasız Erdoğan... Burası Beyazı Meydanı... Çok acı ve mücadeleye şahitlik etti bu meydan.

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Özgür Özel CHP ekrem imamoğlu operasyonu
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