CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Tarkan'a taziye telefonu

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Tarkan Tevetoğlu ile telefonda görüşerek, annesi Neşe Tevetoğlu’nun vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır