CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Tarkan'a taziye telefonu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nu telefonla arayarak, annesi Neşe Tevetoğlu’nun vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.
17.04.2025 19:39
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CHP'den yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Tarkan Tevetoğlu ile telefonda görüşerek, annesi Neşe Tevetoğlu’nun vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerini iletti.
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