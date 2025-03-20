CHP İl Başkanı Çelik'ten 'Saraçhane' çağrısı: Herkesi davet ediyoruz

Dün İstanbul'da çifte soruşturma kapsamında içlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu çok sayıda isim gözaltına alındı. Birçok kişi bu karara tepki gösterirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel Saraçhane'de yaptığı konuşma ile İmamoğlu'na destek olmak için gelen vatandaşlara seslendi.

"SARAÇHANE'YE, MİLLETİN EVİNİ SAVUNMAYA DAVET EDİYORUZ"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bugün 'Saraçhane' çağrısı yaptı. Çelik açıklamasında, "Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz! Yalanlarla, iftiralarla, karalamalarla milletin evi Saraçhane’ye çökmek istiyorlar. İtibar suikastı ile Ekrem İmamoğlu’nu tutsak ederek kendilerine göre rakip belirlemek istiyorlar. Buradayız, Saraçhane’deyiz! Demokrasiden, adaletten, hukukun üstünlüğünden, anayasal düzenden yana olan herkesi Saraçhane’ye, milletin evini savunmaya davet ediyoruz"