‘CHP kulislerinde konuşuluyor’ diyerek Ekrem İmamoğlu’nun tahliye edileceği tarihi açıkladı! Stüdyodakiler inanamadı…

CHP’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ile birlikte geçilen teyakkuz durumu devam ederken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber’de yayınlanan Taksim Meydanı programında CHP Genel Merkezi’nden edindiği kulis bilgilerini paylaştı. Yarkadaş, “CHP İmamoğlu’nun en geç temmuzda tahliye edilmesini bekliyor” dedi.

Barış Yarkadaş canlı yayında yaptığı açıklamada “Sayın Bahçeli’nin tweeti CHP Genel Merkezi’nde de tartışma yarattı ama bugün Özgür Özel dedi ki evet zaten İstanbul’un seçilmiş başkanı gelecek bir süre sonra yönetecek. CHP Genel Merkezi’ndeki genel hava hem Özgür Özel’in hem yakın çevresinin Ekrem İmamoğlu’nun Haziran en geç Temmuz ayında tahliye olacağı yönünde” ifadelerini kullandı.

“BU GERÇEKÇİ BİR YORUM MU?”

Yarkadaş’ın “O yüzden Özgür Özel bugünkü açıklamasında da ona işaret etti. CHP’de Haziran ve Temmuz ayına kadar hummalı bir çalışma olacağı görülüyor” ifadeleri sonrasında stüdyoda bulunan diğer yorumcular da şaşkınlığını gizleyemezken gazeteci Gürkan Hacır da bu ifadelerle ile ilgili “Barış bu gerçekçi bir yorum mu?” dedi.

CHP’NİN KONYA MİTİNGİ KARARINA DİKKAT ÇEKTİ

Barış Yarkadaş da Hacır’ın bu tepkisinin ardından iddiasını tekrarlayarak şu ifadeleri kullandı:

“3 Mayıs’ta Yozgat’tan sonra Konya’da da bir miting yapma kararı aldı CHP ve mitinglerinde genel slogan şu olacak: Milli egemenlik, milli irade ve adalet… CHP Genel Merkezi Ekrem İmamoğlu’nun en geç Temmuz ayında tahliye olması yönünde bir beklenti içerisinde onu söylemiş olayım.”Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır